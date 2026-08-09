Dělokříž v Karlíně mate kolemjdoucí. Prapodivný název připomíná války s Napoleonem

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
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Dům U dělokříže, Sokolovská 82, Karlín

Dům U dělokříže, Sokolovská 82, Karlín | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Armádní kříž za války v letech 1813–14 (německy Der Armeekreuz für 1813/14)
Dům U dělokříže, Sokolovská 82, Karlín
Dům U dělokříže, Sokolovská 82, Karlín
Dům U dělokříže, Sokolovská 82, Karlín. V zadním dvoře
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Neobjevil jsem Ameriku, jen jsem si konečně všiml toho domu. Název má, jako kdyby ho z cizího jazyka překládal Google Překladač před dvaceti lety. Tehdy mi například převedl do češtiny článek o dědičce slavné módní značky i s jejím jménem jako Paříž Hiltonová.

Jak zmiňuje například na Facebooku Viktor Ulrich Grossmann, Armeekreuz 1813/14 neboli dělokříž je rakouské vyznamenání udělované císařem Františkem I. vojákům bojujícím proti Napoleonovi v letech 1813–1814

Dům U dělokříže, Sokolovská 82, Karlín

Všechny udělené kusy byly vyrobeny z roztavených francouzských děl, přičemž kříž získalo asi 200 000 mužů – od generálů až po prosté střelce. Na vyznamenání je dnes nejcennější původní stužka, protože 205 let je na látkový předmět požehnaný věk.

Řády z kovu trofejních kanónů

Moderní AI by vyznamenání nejspíš přeložila jako Armádní kříž. Když jsem to zkusil, překladač se trefil přesně. Jenže „otrocky“ přeložený název zároveň přesně vystihuje, že vyznamenání se vyrábělo z trofejních kanónů, tedy děl.

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Na co ale autor příspěvku o dělokříži upozorňuje, je existence obdobného znamení i jinde v Praze: „Původní dělokříž se dostal i na fasády dvou pražských domů – ten prostší a hezčí stojí v Karlíně, a byť jsem nepátral po jeho historii, předpokládám, že jeho majitel patřil mezi veterány napoleonských válek, kteří byli na službu panovníkovi i širší vlasti náležitě hrdí.“

Vyznamenání se říká také Kanonenkreuz, tedy „dělový kříž“. Na jeho lícní straně je na ramenech kříže shora dolů nápis GRATI PRINCEPS ET PATRIA FRANC · IMP · AUG · (“Z vděčnosti vládci a vlasti, císaři Františku“). Na rubu stojí EUROPAE LIBERTATE ASSERTA MDCCCXIII/MDCCCXIV · (“Těm, kteří zajistili svobodu Evropy v letech 1813/1814“).

Armádní kříž za války v letech 1813–14 (německy Der Armeekreuz für 1813/14)

Cesta k domu trvá 13 minut

Dům spatříte v Sokolovské ulici 82, necelých 850 metrů od východu ze stanice metra Křižíkova… Pokud mapové navigace nelžou, pěšky sem od metra dorazíte za 13 minut. Nebo za dvě zastávky tramvají.

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Cestou minete palác s číslem popisným 5 U Červené hvězdy. Je to jeden z nemnoha výstavních domů, které vznikly ještě před rozšířením Prahy za hradby a proměnou Karlína v takovou malou Ostravu.

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