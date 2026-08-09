Jak zmiňuje například na Facebooku Viktor Ulrich Grossmann, Armeekreuz 1813/14 neboli dělokříž je rakouské vyznamenání udělované císařem Františkem I. vojákům bojujícím proti Napoleonovi v letech 1813–1814
Všechny udělené kusy byly vyrobeny z roztavených francouzských děl, přičemž kříž získalo asi 200 000 mužů – od generálů až po prosté střelce. Na vyznamenání je dnes nejcennější původní stužka, protože 205 let je na látkový předmět požehnaný věk.
Řády z kovu trofejních kanónů
Moderní AI by vyznamenání nejspíš přeložila jako Armádní kříž. Když jsem to zkusil, překladač se trefil přesně. Jenže „otrocky“ přeložený název zároveň přesně vystihuje, že vyznamenání se vyrábělo z trofejních kanónů, tedy děl.
|
Bestie z Majora Zemana i slavný komisař Maigret. To vše zažilo nádraží v Dejvicích
Na co ale autor příspěvku o dělokříži upozorňuje, je existence obdobného znamení i jinde v Praze: „Původní dělokříž se dostal i na fasády dvou pražských domů – ten prostší a hezčí stojí v Karlíně, a byť jsem nepátral po jeho historii, předpokládám, že jeho majitel patřil mezi veterány napoleonských válek, kteří byli na službu panovníkovi i širší vlasti náležitě hrdí.“
Vyznamenání se říká také Kanonenkreuz, tedy „dělový kříž“. Na jeho lícní straně je na ramenech kříže shora dolů nápis GRATI PRINCEPS ET PATRIA FRANC · IMP · AUG · (“Z vděčnosti vládci a vlasti, císaři Františku“). Na rubu stojí EUROPAE LIBERTATE ASSERTA MDCCCXIII/MDCCCXIV · (“Těm, kteří zajistili svobodu Evropy v letech 1813/1814“).
Cesta k domu trvá 13 minut
Dům spatříte v Sokolovské ulici 82, necelých 850 metrů od východu ze stanice metra Křižíkova… Pokud mapové navigace nelžou, pěšky sem od metra dorazíte za 13 minut. Nebo za dvě zastávky tramvají.
|
Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť
Cestou minete palác s číslem popisným 5 U Červené hvězdy. Je to jeden z nemnoha výstavních domů, které vznikly ještě před rozšířením Prahy za hradby a proměnou Karlína v takovou malou Ostravu.