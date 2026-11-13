Nedělní manifestace na Letné i úterní státní svátek se dotknou pražské dopravy. Kvůli velkému shromáždění lidí bude 15. listopadu 2026 doprava posílena, v úterý bude naopak uzavřená Národní třída kvůli připomínce 17. listopadu.
Demonstrace Letná 15. 11. 2026
V neděli 15. listopadu 2026 se bude v Praze na Letné konat demonstrace proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií nazvaná Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií. Organizátoři lákají účastníky připravovaného protestu proti zrušení poplatků za veřejnoprávní média na avizovanou „největší demonstraci v dějinách České republiky“. To ovlivní i provoz na veřejných komunikacích minimálně na Letné a v jejím okolí a také v provozu MHD.
V souvislosti s konáním veřejného shromáždění na Letné dochází v neděli 15. listopadu 2026 k následujícím dopravním opatřením:
- Přibližně od 11:30 do 19:00 hodin bude posílen provoz metra na všech linkách. V ulicích se také objeví dočasné linky tramvají.
- V čase od 12:00 do 19:00 hodin bude vypravena tramvajová linka číslo 40, která pojede na trase přes zastávky Červený Vrch, Sídliště Červený Vrch, Bořislavka, Na Pískách, Hadovka, Thákurova, Dejvická, Vítězné náměstí, Hradčanská, Sparta, Korunovační, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí, Vltavská, Štvanice, Těšnov, Florenc, Karlínské náměstí, Křižíkova, Urxova, Invalidovna, Palmovka (v ulici Zenklova), Palmovka (výstup v ulici Sokolovská, nástup v ulici Na Žertvách).
- Od 12:00 do 14:30 hodin bude zavedena také polookružní tramvajová linka číslo 44, která pojede přes zastávky Špejchar, Sparta, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická, Tusarova, Holešovická tržnice, Vltavská (u metra), Strossmayerovo náměstí, Kamenická, Letenské náměstí, Korunovační, Sparta, Špejchar.
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.
V okolí Letné se očekávají komplikace v automobilové dopravě a případné dočasné uzavírky.
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Národní třída změní průjezdnost centrem
Také státní svátek 17. listopadu 2026, který připomíná Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, se promítne do fungování pražské MHD a automobilové dopravy v centru města. Veškerá MHD v Praze jezdí podle jízdních řádů platných pro neděli a svátky.
Vzhledem k oslavám (jako je Korzo Národní na Národní třídě, akce na Albertově či Václavském náměstí) může během dne docházet k aktuálním krátkodobým odklonům tramvají (zejména v oblasti Národní třídy, Národního divadla, nábřeží a centra města) podle pokynů Policie ČR a Dopravního podniku hl. města Prahy.
Některé další změny v MHD