Demonstrace na Letné změní dopravu v Praze. Posílí metro, vyjedou zvláštní tramvaje

Autor: Metro.cz
  18:00
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Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.

Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí. | foto: Anna Karasová

Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.
Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.
Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.
Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.
6 fotografií
Na zítřejší letenskou demonstraci zamíří statisíce lidí z celého Česka. Dopravci kvůli tomu vypravují mimořádné vlaky a autobusy, pražský dopravní podnik pak posílí provoz metra i tramvají. Pořadatelé ze spolku Milion chvilek pro demokracii doporučují účastníkům zaparkovat vozy na okraji města.

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Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na neděli 15. listopadu 2026 od 14 hodin protest proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií nazvaný Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií. Očekává se, že do Prahy dorazí tisíce lidí z regionů, místní dopravní podnik proto posílí metro a vypraví i dvě mimořádné tramvajové linky.

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Doprava na demonstraci Letná 2026

Vzhledem k očekávanému náporu návštěvníků Letné posílí hlavní město kapacitu MHD.

  • Všemi třemi linkami metra A, B i C budou soupravy projíždět častěji zhruba od 11:30 do 19:00 hodin. Standardně přitom o nedělích jezdí linka A v intervalu okolo 7,5 minuty, linka B obvykle po 6 minutách a nejvytíženější linka C každých 5 minut.
  • Budou zavedeny speciální tramvajové linky 40 a 44.
  • Návštěvníkům přijíždějícím autem pořadatelé radí využít záchytná parkoviště na okraji metropole a dále pokračovat hromadnou dopravou.

Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.

Posílené metro a speciální tramvaje

  • Provoz metra na linkách A, B i C bude 15. listopadu 2026 posílen od 11:30 do 19:00 hodin
  • Zavedeny budou dvě speciální tramvajové linky 40 a 44.
  • V čase od 12.00 do 19.00 hodin bude vypravena tramvajová linka číslo 40, která pojede na trase přes zastávky Červený Vrch, Sídliště Červený Vrch, Bořislavka, Na Pískách, Hadovka, Thákurova, Dejvická, Vítězné náměstí, Hradčanská, Sparta, Korunovační, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí, Vltavská, Štvanice, Těšnov, Florenc, Karlínské náměstí, Křižíkova, Urxova, Invalidovna, Palmovka (v ulici Zenklova), Palmovka (výstup v ulici Sokolovská, nástup v ulici Na Žertvách).
  • Od 12.00 do 14.30 hodin bude zavedena také polookružní tramvajová linka číslo 44, která pojede přes zastávky Špejchar, Sparta, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická, Tusarova, Holešovická tržnice, Vltavská (u metra), Strossmayerovo náměstí, Kamenická, Letenské náměstí, Korunovační, Sparta, Špejchar.
Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.

Jak se dostat na Letnou

Organizátoři doporučují dorazit s předstihem a ideálně pěšky. Pokud se lidé rozhodnou využít hromadnou dopravu, lze zvolit následující varianty.

ZPŮSOB DOPRAVYJAK SE DOSTAT NA LETNOU
Vlak – Hlavní nádražíMetro C → Vltavská, poté tramvaj 1, 12, 25, 40 a 44 → Letenské náměstí / Sparta
Vlak – Masarykovo nádražíVlak → Praha-Výstaviště
Vlak – Smíchovské nádražíTramvaj 12 → Letenské náměstí / Sparta
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
Vlak – Praha-BubnyNádraží je hned u metra Vltavská
MetroHradčanská → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
TramvajLinky 1, 8, 12, 25, 26 → Letenské náměstí / Sparta
Navíc od 13:00 speciální linky 40 a 44
PěškyOd Malostranské, přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy

Demonstrace na Letné 15. listopadu 2026: kdy začíná, proč se koná a co vědět

Kde nechat auto v Praze

  • Modré zóny: O víkendu je parkování v modrých rezidenčních zónách zdarma v částech Prahy 8, Karlíně, v Tróji, Podolí, Krči, Chodově, Hájích, Stodůlkách, Řeporyjích nebo Jinonicích. Na Praze 7 je zdarma jen v některých ulicích, je nutné sledovat dopravní značky nebo podívat se v aplikaci.
    • Oranžové a fialové zóny: Na Praze 7 jsou o víkendu zdarma.
    • P+R parkoviště: Nejlevnější varianta (obvykle 10-20 Kč/den) u stanic metra, například Černý most, Rajská zahrada, Kongresové centrum, Chodov, Opatov.
    • Zdarma je parkoviště v Troji v Povltavské ulici, kde je 276 parkovacích míst.
    • Obchodní centra: Nabízejí 3–5 hodin zdarma (např. Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác). OC Stromovka na Praze 7 má jen hodinu zdarma, každá další stojí 60 Kč.

Demonstrace Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií

Protestní akce spolku Milion chvilek s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií, která se bude konat v neděli 15. listopadu od 14 hodin, je reakcí na první čtení návrhu zákona o zrušení koncesionářských poplatků, který Poslaneckou sněmovnou prošel 24. října 2026 v čase 4:36.

  • Pořadatelé kritizují noční vyjednávání a čas, kdy čtení skončilo, použili jako symbol demonstrace.
  • Akce navazuje na protest na Václavském náměstí z 25. října 2026.
  • Na nedělní demonstraci vystoupí například Zdeněk Svěrák, Ivan Trojan nebo slovenská režisérka Tereza Nvotová, která má hovořit o zkušenostech ze Slovenska. David Koller zazpívá píseň Anděl.
  • Promluvit mají podle organizátorů také lékaři, zástupci univerzit, podnikatelů, sportovců či ekologických organizací.
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