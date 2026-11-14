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Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na neděli 15. listopadu 2026 od 14 hodin protest proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií nazvaný Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií. Očekává se, že do Prahy dorazí tisíce lidí z regionů, místní dopravní podnik proto posílí metro a vypraví i dvě mimořádné tramvajové linky.
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Doprava na demonstraci Letná 2026
Vzhledem k očekávanému náporu návštěvníků Letné posílí hlavní město kapacitu MHD.
- Všemi třemi linkami metra A, B i C budou soupravy projíždět častěji zhruba od 11:30 do 19:00 hodin. Standardně přitom o nedělích jezdí linka A v intervalu okolo 7,5 minuty, linka B obvykle po 6 minutách a nejvytíženější linka C každých 5 minut.
- Budou zavedeny speciální tramvajové linky 40 a 44.
- Návštěvníkům přijíždějícím autem pořadatelé radí využít záchytná parkoviště na okraji metropole a dále pokračovat hromadnou dopravou.
Posílené metro a speciální tramvaje
- Provoz metra na linkách A, B i C bude 15. listopadu 2026 posílen od 11:30 do 19:00 hodin
- Zavedeny budou dvě speciální tramvajové linky 40 a 44.
- V čase od 12.00 do 19.00 hodin bude vypravena tramvajová linka číslo 40, která pojede na trase přes zastávky Červený Vrch, Sídliště Červený Vrch, Bořislavka, Na Pískách, Hadovka, Thákurova, Dejvická, Vítězné náměstí, Hradčanská, Sparta, Korunovační, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí, Vltavská, Štvanice, Těšnov, Florenc, Karlínské náměstí, Křižíkova, Urxova, Invalidovna, Palmovka (v ulici Zenklova), Palmovka (výstup v ulici Sokolovská, nástup v ulici Na Žertvách).
- Od 12.00 do 14.30 hodin bude zavedena také polookružní tramvajová linka číslo 44, která pojede přes zastávky Špejchar, Sparta, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická, Tusarova, Holešovická tržnice, Vltavská (u metra), Strossmayerovo náměstí, Kamenická, Letenské náměstí, Korunovační, Sparta, Špejchar.
Jak se dostat na Letnou
Organizátoři doporučují dorazit s předstihem a ideálně pěšky. Pokud se lidé rozhodnou využít hromadnou dopravu, lze zvolit následující varianty.
|ZPŮSOB DOPRAVY
|JAK SE DOSTAT NA LETNOU
|Vlak – Hlavní nádraží
|Metro C → Vltavská, poté tramvaj 1, 12, 25, 40 a 44 → Letenské náměstí / Sparta
|Vlak – Masarykovo nádraží
|Vlak → Praha-Výstaviště
|Vlak – Smíchovské nádraží
|Tramvaj 12 → Letenské náměstí / Sparta
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
|Vlak – Praha-Bubny
|Nádraží je hned u metra Vltavská
|Metro
|Hradčanská → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
|Tramvaj
|Linky 1, 8, 12, 25, 26 → Letenské náměstí / Sparta
Navíc od 13:00 speciální linky 40 a 44
|Pěšky
|Od Malostranské, přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy
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Demonstrace na Letné 15. listopadu 2026: kdy začíná, proč se koná a co vědět
Kde nechat auto v Praze
- Modré zóny: O víkendu je parkování v modrých rezidenčních zónách zdarma v částech Prahy 8, Karlíně, v Tróji, Podolí, Krči, Chodově, Hájích, Stodůlkách, Řeporyjích nebo Jinonicích. Na Praze 7 je zdarma jen v některých ulicích, je nutné sledovat dopravní značky nebo podívat se v aplikaci.
- Oranžové a fialové zóny: Na Praze 7 jsou o víkendu zdarma.
- P+R parkoviště: Nejlevnější varianta (obvykle 10-20 Kč/den) u stanic metra, například Černý most, Rajská zahrada, Kongresové centrum, Chodov, Opatov.
- Zdarma je parkoviště v Troji v Povltavské ulici, kde je 276 parkovacích míst.
- Obchodní centra: Nabízejí 3–5 hodin zdarma (např. Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác). OC Stromovka na Praze 7 má jen hodinu zdarma, každá další stojí 60 Kč.
Demonstrace Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií
Protestní akce spolku Milion chvilek s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií, která se bude konat v neděli 15. listopadu od 14 hodin, je reakcí na první čtení návrhu zákona o zrušení koncesionářských poplatků, který Poslaneckou sněmovnou prošel 24. října 2026 v čase 4:36.