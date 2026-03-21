Demonstrace Praha 2026: Jak se dostat na Letnou? Vyjede speciální tramvaj, posílené je i metro

Autor: Metro.cz
  7:07
Do Prahy se dnes chystají statisíce lidí z celé republiky. Na demonstraci v Praze na Letné jsou vypravené speciální autobusy i vlaky. Přímo na místo se dá dostat hromadnou dopravou, dopravní podnik posílí metro i tramvaje. Auta by měli návštěvníci nechat na okrajích metropole, radí spolek Milion chvilek pro demokracii.
Demonstrace za demokracii, kterou na pražské Letné pořádá iniciativa Milion...

Demonstrace za demokracii, kterou na pražské Letné pořádá iniciativa Milion chvilek pro demokracii. (16. listopadu 2019) | foto:  Dan Materna, MAFRA

Demonstrace za demokracii, kterou na pražské Letné pořádá iniciativa Milion...
Demonstrace za demokracii, kterou na pražské Letné pořádala iniciativa Milion...
Demonstrace za demokracii, kterou na pražské Letné pořádá iniciativa Milion...
Demonstrace za demokracii, kterou na pražské Letné pořádá iniciativa Milion...
Spolek Milion chvilek pro demokracii na sobotu 21. března 2026 svolal demonstraci s názvem Nenechme si ukrást budoucnost. Na akci, která začne v 15 hodin, má dorazit až 400 tisíc lidí. Do metropole míří desítky autobusů z regionů. Pražský dopravní podnik proto posílí metro a zavede speciální tramvaj.

Posílené metro i tramvaje

  • Provoz metra na linkách A, B i C bude 21. března 2026 posílen od 12:30 do 20:00 hodin
  • Zavedena bude tramvajová linka 36 na trase z Palmovky na Červený vrch a zpět. Propojí všechny linky metra, zastavovat bude na Palmovce, Invalidovně, Křižíkově, Florenci, Vltavské, Hradčanské, Dejvické a Bořislavce. Linka bude mít od 13 do 19 hodin interval 5 minut.

Jak se dostat na Letnou

Organizátoři doporučují dorazit s předstihem a ideálně pěšky. Pokud se lidé rozhodnou využít hromadnou dopravu, radí organizátoři následující varianty.

ZPŮSOB DOPRAVYJAK SE DOSTAT NA LETNOU
Vlak – Hlavní nádražíMetro C → Vltavská, poté tramvaj 1 nebo 25 → Letenské náměstí / Sparta
Vlak – Masarykovo nádražíVlak → Praha-Výstaviště
Vlak – Smíchovské nádražíTramvaj 12 → Malostranská
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
Vlak – Praha-BubnyNádraží je hned u metra Vltavská
MetroHradčanská → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
TramvajLinky 1, 8, 25, 26 → Letná
Navíc od 13:00 speciální linka 36 (Hradčanská → Vltavská → Florenc)
PěškyOd Malostranské, přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy
Plánek pro demonstraci 21. března 2026

Kde nechat auto v Praze

  • Modré zóny: O víkendu je parkování v modrých rezidenčních zónách zdarma v částech Prahy 8, Karlíně, v Tróji, Podolí, Krči, Chodově, Hájích, Stodůlkách, Řeporyjích nebo Jinonicích. Na Praze 7 je zdarma jen v některých ulicích, je nutné sledovat dopravní značky nebo podívat se v aplikaci.
    • Oranžové a fialové zóny: Na Praze 7 jsou o víkendu zdarma.
    • P+R parkoviště: Nejlevnější varianta (obvykle 10-20 Kč/den) u stanic metra, například Černý most, Rajská zahrada, Kongresové centrum, Chodov, Opatov.
    • Zdarma je parkoviště v Troji v Povltavské ulici, kde je 276 parkovacích míst.
    • Obchodní centra: Nabízejí 3–5 hodin zdarma (např. Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác). OC Stromovka na Praze 7 má jen hodinu zdarma, každá další stojí 60 Kč.

Proč se demonstruje

Hlavním cílem protestu je vyjádřit nesouhlas s vládou premiéra Andreje Babiše a její politikou. Organizátoři upozorňují zejména na:

  • obavy o fungování demokratických institucí
  • kritiku údajného zneužívání moci a oslabení pravidel
  • požadavek na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií
  • výzvu k vyšším výdajům na obranu
  • varování před směřováním země po vzoru Maďarska či Slovenska
  • Součástí akce je také podpora demokratických hodnot a prezidenta Petr Pavel.

Náklady na údržbu silnic Vysočiny byly tuto zimu nadprůměrné, víc je i výtluků

