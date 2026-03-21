Spolek Milion chvilek pro demokracii na sobotu 21. března 2026 svolal demonstraci s názvem Nenechme si ukrást budoucnost. Na akci, která začne v 15 hodin, má dorazit až 400 tisíc lidí. Do metropole míří desítky autobusů z regionů. Pražský dopravní podnik proto posílí metro a zavede speciální tramvaj.
Posílené metro i tramvaje
- Provoz metra na linkách A, B i C bude 21. března 2026 posílen od 12:30 do 20:00 hodin
- Zavedena bude tramvajová linka 36 na trase z Palmovky na Červený vrch a zpět. Propojí všechny linky metra, zastavovat bude na Palmovce, Invalidovně, Křižíkově, Florenci, Vltavské, Hradčanské, Dejvické a Bořislavce. Linka bude mít od 13 do 19 hodin interval 5 minut.
Jak se dostat na Letnou
Organizátoři doporučují dorazit s předstihem a ideálně pěšky. Pokud se lidé rozhodnou využít hromadnou dopravu, radí organizátoři následující varianty.
|ZPŮSOB DOPRAVY
|JAK SE DOSTAT NA LETNOU
|Vlak – Hlavní nádraží
|Metro C → Vltavská, poté tramvaj 1 nebo 25 → Letenské náměstí / Sparta
|Vlak – Masarykovo nádraží
|Vlak → Praha-Výstaviště
|Vlak – Smíchovské nádraží
|Tramvaj 12 → Malostranská
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
|Vlak – Praha-Bubny
|Nádraží je hned u metra Vltavská
|Metro
|Hradčanská → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
|Tramvaj
|Linky 1, 8, 25, 26 → Letná
Navíc od 13:00 speciální linka 36 (Hradčanská → Vltavská → Florenc)
|Pěšky
|Od Malostranské, přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy
Kde nechat auto v Praze
- Modré zóny: O víkendu je parkování v modrých rezidenčních zónách zdarma v částech Prahy 8, Karlíně, v Tróji, Podolí, Krči, Chodově, Hájích, Stodůlkách, Řeporyjích nebo Jinonicích. Na Praze 7 je zdarma jen v některých ulicích, je nutné sledovat dopravní značky nebo podívat se v aplikaci.
- Oranžové a fialové zóny: Na Praze 7 jsou o víkendu zdarma.
- P+R parkoviště: Nejlevnější varianta (obvykle 10-20 Kč/den) u stanic metra, například Černý most, Rajská zahrada, Kongresové centrum, Chodov, Opatov.
- Zdarma je parkoviště v Troji v Povltavské ulici, kde je 276 parkovacích míst.
- Obchodní centra: Nabízejí 3–5 hodin zdarma (např. Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác). OC Stromovka na Praze 7 má jen hodinu zdarma, každá další stojí 60 Kč.
Proč se demonstruje
Hlavním cílem protestu je vyjádřit nesouhlas s vládou premiéra Andreje Babiše a její politikou. Organizátoři upozorňují zejména na: