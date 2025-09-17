V začátcích jsem se cítil jako Superman, směje se oceňovaný pražský hasič. Přijede na Den hrdinů

Jan Kulhánek. Letos to je 30 let, co slouží u pražských hasičů. V roce 2021 vyhrál anketu Hasič roku v kategorii Velitel roku a dále spolu se svými kolegy přebíral ocenění za první místo v kategorii Zásah roku 2018 – požár hotelu v Náplavní ulici a za druhé místo v kategorii Zásah roku v roce 2022 – požár střechy v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. „Nějakou minutu mi trvalo, než jsem to pobral, a vlastně okamžitě se rozjela aktivace a příprava USAR Teamu na výjezd na jižní Moravu,“ vypráví Kulhánek první pocity při ohlášení tornáda, které v červnu roku 2021 zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko.

Jan Kulhánek je tři roky je velícím důstojníkem směny. Spolu s dalšími záchrannými složkami přijede 27. září na Výstaviště na Den hrdinů. | foto: HZS

Vzpomenete si po těch třiceti letech, jak obtížné poté bylo vypěstovat si odolnost vůči emočně vypjatým situacím?
Psychickou odolnost nebo empatii si hasiči vybudují hlavně praxí. I když ano, školení na to máme, jak se chovat v určitých situacích.

Popište prosím život hasiče.
Výjezdoví profesionální hasiči slouží ve 24hodinových směnách a pak mají dva dny volno. Služba začíná v sedm hodin nástupem, přebírkou a kontrolou techniky, přes den pak probíhají školení, fyzická příprava, výcviky a další různé činnosti. Do toho samozřejmě jsou výjezdy, které mají přednost před vším ostatním. Takže se lehce stane, že školení, které jsme začali dopoledne, doděláváme až večer. A od 23 do 6 hodin ráno máme pohotovost na stanici. Poté se uklízí a předává služba nové směně.

Kultovní kapela devadesátek, takový byl Lunetic. Asi jsme pořád trochu blázni, říkají členové kapely

Jaký je to pocit, když se vše podaří? Dá se nějak popsat ta euforie?
Tak to se také odvíjí od toho, jak je hasič dlouho hasičem. V začátcích jsem se po větším požáru cítil jako Superman. A postupem let se ten pocit supermanství zmenšuje. To mě teď prosím berte s rezervou. Ale stále to tam v každém hasiči je, a kdo říká, že ho nemá, tak lže.

To, co vám komplikuje práci, jsou parkující řidiči. Nebo...?
Stále úplně neumíme jako řidiči správně zareagovat na houkající a blikající auta, i když jde o záchranné složky. Parkování aut nás zlobí stále, ať už na sídlištích, či v centru Prahy. A pokud můžu něco vypíchnout, je to parkování vozidel na kruhových objezdech na sídlištích a v jejich těsné blízkosti – my tudy prostě neprojedeme.

Informace o špatně parkujících při výjezdu nedostáváte, ale nějaké přece jen ano.
Kromě základních informací o druhu události nám operační středisko vysílačkou dodá nějaké další informace. Třeba zdali je třeba ještě záchranka. Jelikož Policie České republiky je stále v ulicích, nezřídla jsou u nahlášené události dřív než hasiči. Další informací je místní znalost hasičů, mapové podklady a takzvaný průzkum, který se provádí od výjezdu jednotky na místo události. Představte si to například tak, že jedete na nahlášený požár a vy už při jízdě k zásahu sledujete, zda vidíte někde kouř, a když ano, jak moc je intenzivní – i podle toho si můžete v hlavě vytvořit jistou představu, jak to v místě může vypadat a jaké budou vaše první rozkazy.

