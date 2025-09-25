Vítejte v pražských Holešovicích. Tam se podesáté uskuteční akce s názvem Den hrdinů. Ta se těšívá velkému zájmu, ročně ji navštíví tisícovky lidí. Věnuje se tématu ochrany obyvatelstva a práce integrovaných záchranných složek, letos opět nabídne nabitý program. V hlavní roli bude Materiální základna humanitární pomoci – představuje komplexní systém, který dokáže zajistit ubytování, ošacení, stravování, hygienu, zdravotní i psychosociální pomoc a další nezbytné služby lidem zasaženým mimořádnou událostí.
Diskuze o hrdinství
Novinkou je pro letošní rok také podcast stage, kde se mohou návštěvníci dozvědět spoustu zajímavostí od těch, kteří denně pečují o naši bezpečnost. Diskuse budou o hrdinství, emocích, strachu i odvaze, ale také o denní práci a pohledu do zákulisí jednotlivých složek IZS.
Dana i Božena
„Jsou připravena nejrůznější vojenská vozidla jako pancéřovaná Tatra T-815 PRAM, samohybná kanonová houfnice DANA, lehké bojové vozidlo Kajman, dekontaminační vozidlo ACHR, protichemické lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN, odminovací komplet BOŽENA, speciální vozidlo Vojenské policie Systém ochrany a monitorování SOM 6 či bezpilotní prostředky Puma a Raven,“ říká pro deník Metro Daniela Hölzelová z odboru komunikace ministerstva obrany. Vojáci se svojí výstrojí i výzbrojí představí některé z vojenských odborností, například pyrotechniky, ženisty, příslušníky pluku radiační, chemické a biologické ochrany nebo vojáky z protiletadlového raketového pluku. Chybět nebude ani beseda s příslušníky aktivní zálohy a záchranáři. Den hrdinů se uskuteční v sobotu od 11 hodin.