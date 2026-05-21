Praha je plná historických detailů, které snadno zaniknou v ruchu turistických davů. Jeden z nich se ukrývá přímo na jednom z nejnavštěvovanějších míst v Česku, ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu. Stačí projít pod gotickou bránou a podívat se vzhůru. Ve středu klenby je totiž umístěný svorník ve tvaru české královské koruny. Právě tudy kdysi vedla korunovační cesta českých panovníků na Pražský hrad a symbol koruny měl připomínat význam královské moci i samotného Karla IV.
Významná součást korunovace
Podle historiků nejde o náhodnou výzdobu. Symbol odkazuje na české krále i korunovační cestu, která vedla právě přes Karlův most směrem na Pražský hrad. Staroměstská mostecká věž totiž nebyla jen obrannou stavbou, ale také významnou součástí korunovačních průvodů českých panovníků.
Historické prameny navíc připomínají, že po zničení staršího Juditina mostu při povodni v roce 1342 kronikáři psali, jako by „spadla koruna království“. Právě motiv koruny se proto stal důležitým symbolem celé věže. Dnes přitom zůstává trochu paradoxně skrytý, přímo nad hlavami milionů turistů, kteří místem každý rok projdou.