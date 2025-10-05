Kde sledovat derby Sparta – Slavia živě
Přímý přenos 315. derby pražských S nabídne televizní stanice Oneplay Sport 1 (na platformě Oneplay).
Stream z utkání nabídne sázková kancelář Betano, která má vysílací práva na zápasy Chance Ligy. K přehrání je nutné mít aktivní účet a vsazený tiket. Mimochodem, podle sázkové kanceláře Betano je favoritem Sparta (v kurzu 2,35:1), na výhru Slavie je kurz vyšší (3,30:1)
Pro ty, kteří chtějí zápas sledovat minutu po minutě, bude k dispozici podrobná online reportáž na iDNES.cz.
Forma a absence
Slavia řeší hned několik problémů v kádru. Neboť řada hráčů měla v minulých dnech virózu. Mimo hru určitě bude dlouhodobě zraněný Dominik Javorček a chybět budou také klíčoví stopeři Tomáš Holeš s Igohem Ogbuem.
V úterý sešívaní podlehli v Miláně při utkání Ligy mistrů Interu 0:3. Klíčová byla pro duel chyba Jindřicha Staňka při úvodním gólu.
Sparta ve čtvrtek v úvodním duelu ligové fáze Konferenční ligy porazila jednoznačně Shamrock Rovers 4:1.
Trenér Brian Priske disponuje téměř kompletním kádrem, mimo hru jsou pouze dlouhodobě zranění Magnus Kofod Andersen a Elias Cobbau. Proti irskému soupeři ze zdravotních důvodů nebyli k dispozici Dominik Hollý s Angelem Preciadem.
Poslední derby Sparta – Slavia
Souboje Sparty a Slavie patří dlouhodobě k nejvyrovnanějším duelům v českém fotbale. V minulé sezoně 2024/25 se rivalové potkali třikrát:
- Slavia doma vyhrála 2:1,
- na Letné podlehla 0:2,
- a v nadstavbě opět slavila vítězství 2:1.
V sezoně 2023/24 skončily oba ligové zápasy bez branek (0:0), ale drama přišlo v MOL Cupu. Sparta tehdy dokázala smazat dvougólové manko a po penaltě Adama Karabce v prodloužení zvítězila 3:2.