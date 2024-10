Desfourský palác čeká proměna. V opuštěném domě na Florenci vznikne muzeum budoucnosti

Návštěvníci tu najdou něco úplně jiného, slibuje ředitel muzea Velké plány a hodně práce. Tak se dá ve zkratce popsat projekt Muzea Prahy na rekonstrukci Desfourského paláce. V historické budově má vzniknout multifunkční kulturně-muzejní prostor, který nemá v Česku obdoby. Ambiciózní vizi popisuje ředitel Muzea Prahy Ivo Macek. Ivo Macek V paláci má vzniknout prostor na pomezí knihovny a science centra muzejního typu. Co přesně to znamená?

Prostor bude na všech svých patrech přístupný veřejnosti, a to včetně půdy. V patrech vzniknou zcela nové expozice i výstavy. Návštěvníci tu ale najdou něco úplně jiného než klasické muzeum s vitrínami. Vznikne organický prostor, který se bude proměňovat a nabízet nejen pohled na historii Prahy, ale především i na její současnost a výhled do budoucna. Chceme vystoupit z rámce klasického městského muzejnictví a jít vstříc mladé generaci, která se dívá do budoucna a je pro ni důležité mít prostor, kde se může věnovat vědě, přírodě, historii i kultuře a vnímat své město všemi smysly. Jak to myslíte?

Představme si například expozici, kde bude Praha prezentovaná prostřednictvím zvuků a vnímaná jen sluchem. Na co chcete nalákat cizince, kteří budou mít muzeum pár kroků od vlaku na letiště?

Když si představíme zahraniční turisty, kteří například Prahou jen projíždějí nebo mají prostoj při čekání na vlak na letiště, mají jen několik hodin a nechtějí se raději vzdalovat od nádraží, tak těm nabídneme přátelský a moderní prostor, kam si mohou přijít nejen odpočinout, ale především získat nové informace, poznat Prahu. Počítáte i s tím, že se Florenc a její okolí v budoucnu výrazně promění?

Určitě, právě proto stavíme vlastně muzeum do budoucnosti – spolupracujeme také s architekty přemostění Masarykova nádraží, tedy prostoru, který tu bude za několik let a zcela změní tvář čtvrti Florenc. Chceme být součástí této tváře, a proto s tím počítáme a plánujeme projekt tak, aby se Desfourský palác organicky propojil s vizí konceptu Florenc 21. Můžete uvést nějaký harmonogram? Kdy by se mohlo začít s rekonstrukcí?

Do konce roku bude hotová kompletní architektonická studie od Cígler Architects, kteří ji pro Muzeum Prahy zpracovávají. Následně během příštího roku bude vypsána soutěž na projekt řešení Desfourského paláce. V současnosti dáváme dohromady tým napříč obory v Česku i v zahraničí a snažíme se o zapojení různých zahraničních institucí. Hrubý realistický předpoklad, kdy by celý projekt mohl být hotový a budova připravená k otevření návštěvníkům, je v horizontu tří až pěti let.