Desítky tisíc za čouhající zrcátko. Zablokování MHD nebo popelářů se může vymstít

Matouš Waller
Matouš Waller
  14:30aktualizováno  7. listopadu 6:03
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Auto blokovalo tramvaje v Lidické ulici na pražském Smíchově (9. července 2018).

Auto blokovalo tramvaje v Lidické ulici na pražském Smíchově (9. července 2018). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šoféři MHD v Plzni denně zažívají situace, kdy zastávky blokují bezohlední...
Řidič zastavil mimo vyznačené místo pro parkování a ulicí nemohly projet...
Auto blokovalo tramvaje v Lidické ulici na pražském Smíchově (9. července 2018).
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I jediné špatně zaparkované auto dokáže v okamžiku naštvat až několik stovek lidí. Kolo, zrcátko, nebo třeba nárazník vystrčený ke kolejím a do jízdního profilu tramvaje může způsobit úplné zablokování provozu, desítky minut zpoždění u řady spojů nebo třeba neodvezení popelnic.

Průměrně jednou denně zablokuje část tramvajového provozu v Praze špatně zaparkované auto. Rychlost řešení situace, v níž mohou cestující v cestě pokračovat maximálně pešky, závisí hlavně na rychlosti příjezdu městské policie. Ta má pravomoc nechat odtáhnout auta bránící provozu.

V takovém případě se musá čekat na příjezd vozu s hydraulickou rukou. Spoj, který se kolem části vozu čouhajícího do kolejiště neprotáhne, tak může nabrat i půlhodinové zpoždění, úplnou výjimkou však není ani zastavení provozu až na hodinu a půl. Neukáznění šoféři tak mohou kromě nevraživých pohledů nebo nadávek přijít i k tisícikorunovým pokutám. Postih ale může být i násobně vyšší.

Zvonec nebo flastr? Rozhodují minuty

Autobusy a trolejbusy

I šoféři silničních vozidel MHD mají s neukázněnými řidiči své negativní zkušenosti. Zpravidla nejde o zablokování průjezdu, tomu se autobusy a trolejbusy dokážou poměrně snadno vyhnout, horší je parkování v zastávkových zálivech.

Šoféři MHD v Plzni denně zažívají situace, kdy zastávky blokují bezohlední...

V takovém případě nemohou zajet až k obrubníku a vniveč tak přichází snaha o nízkopodlažní provoz. Cestující musí namísto malé mezery překonat rozdíl přes třicet centimetrů.

Tak trochu o štěstí pro všechny zúčastněné lze mluvit, pokud si nepozorný řidič své chyby všimne a s autem vbrzku odjede. V takovém případě bude čelit maximálně rozhořčeným pohledům a spílání oprávněně nespokojených cestujících a tramvajovému zvonci.

Spoj se ale hlavně bude moci vydat opět na cestu a ono několikaminutové zpoždění se v hustém pražském provozu rychle ztratí.

O něco horší – opět pro všechny zúčastněné – je řešení situace, kdy se nepozorný řidič kamsi zatoulá. Právě tehdy se do věcí zpravidla vloží policie, která po něm začne pátrat.

Za vytvoření překážky provozu poté navrátivšímu majiteli auta na místě uloží pokutu až do výše 3 500 korun.

Odtah, v lepším případě odstrčení

I to je ale ještě celkem přijatelný výsledek – policie může být shovívavější a pokuta tedy může být znatelně pod maximální částkou. Pokud se však ke špatně odstavenému vozidlu nikdo nehlásí, skončit může i na korbě odtahovky. S tím se pojí poplatek za odstranění auta, který se přidá k pokutě za zablokování provozu.

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Odtah vozu dle Správy služeb hlavního města Prahy vyjde na 3 800 korun. Řešení, které by bylo zadostiučiněním pro většinu zablokovaných pasažérů MHD, ale není vždy možné – například pokud panuje obava, že vůz přepravuje nebezpečný náklad. Tím jsou třeba i tlakové lahve.

Řidič zastavil mimo vyznačené místo pro parkování a ulicí nemohly projet tramvaje (17.7.2017)

Ještě větší motivací pro řidiče by nicméně mohlo být vymáhání vzniklé škody, k němuž může pražský dopravní podnik přistoupit. Jít už může o částky v řádech desítek a v krajním případě i stovek tisíc korun. A to třeba jen za jedno čouhající zrcátko.

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Na pomyslný účet totiž přibývá řada položek – od výjezdu dispečerů přes práci jeřábu, zavedení náhradní dopravy až po mzdy zaseknutých řidičů, amortizaci vozidel či zbytečně najeté kilometry navíc. Jedinou záchranou jsou pojišťovny, které škody zpravidla proplácejí v rámci povinného ručení.

Do obdobných krajností však zablokovaná doprava dochází vlastně jen zřídka – a to i díky vlastní iniciativě cestujících. Ti namísto čekání na policii a auto s hydraulickou rukou občas vezmou řešení do vlastních rukou a překážející vozidlo jednoduše posunou.

Opakovaný svoz odpadu

Stejné nesnáze jako řidiči MHD v hlavním městě často řeší i část pracovníků Pražských služeb. S popelářským vozem je nejhorší průjezd v historických uličkách a na stísněných sídlištích právě kvůli špatně odstaveným vozům.

Firma upozorňuje, že při zablokování přístupu jsou popeláři nuceni svoz vynechat. K nevyvezeným nádobám se pak musí zbytečně vracet v náhradním termínu a pokus opakovat.

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