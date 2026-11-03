Nové místo pro milovníky akčních sportů i počítačových her vzniká v Dobřejovicích u Prahy. XP Boost Arena chce pod jednou střechou spojit klasický skatepark s dalšími možnostmi aktivního trávení volného času. Prostor je určený začátečníkům, pokročilým jezdcům i rodinám s dětmi.
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Dominantou areálu má být vnitřní park pro freestyle koloběžky s překážkami, jako jsou funboxy, raily, bedny nebo streetová zóna. K dispozici má být také dvanáctimetrový air track s doskokovou žíněnkou a trampolíny. Součástí centra je rovněž gamingová zóna s deseti počítači, čtyřmi závodními simulátory a konzolemi PlayStation 5.
Otevření doprovodí světoví jezdci
Slavnostní opening je naplánovaný na pátek 13. listopadu od 16 do 21 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na exhibici freestyle koloběžek, při které se představí český jezdec Maty Pekárek a zahraniční rideři Jamie Hull, Jayden Sharman a Harvey Perkins. Program doplní taneční vystoupení skupiny Danceway, DJs a hudební produkce.
Organizátoři avizují také workshop, při kterém si návštěvníci budou moci novou arénu sami vyzkoušet. Akce je určena i rodinám s dětmi.
Kolik stojí vstup?
Podle aktuálního ceníku začíná tříhodinový vstup na 250 korunách. Pětihodinový balíček vyjde od 350 korun a celodenní vstup od 500 korun. V ceně jsou podle provozovatele zahrnuty také další herní a sportovní atrakce v areálu.
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Vedle volného ježdění chce centrum pořádat také workshopy, lekce, narozeninové oslavy, školní akce nebo příměstské kempy.
XP Boost Arena sídlí na adrese Jesenická 410 v Dobřejovicích. Podle informací provozovatele má být otevřena denně od 10 do 22 hodin.
Za projektem stojí úspěšný český jezdec