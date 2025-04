Deník Metro šel na internet a nakoupil základní zařízení do bytu přibližně 2+kk o 55 metrech čtverečních. Uvedená suma se dostala na něco málo přes polovinu.

Případní nájemníci se sice musejí vzdát drahých spotřebičů, luxusní kuchyňské linky a nadstandardního nábytku, i tak jim stačí relativně skromný rozpočet. Samozřejmě pokud není pronajatý byt holobytem bez podlahové krytiny, zařízené koupelny a toalety či interiérových dveří. Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na stokoruny.

Pokud si pronajmete vybavený luxusní byt, musíte v ceně za měsíční platby připočítat i cenu luxusního nábytku či spotřebičů.

Dvoulůžko s matrací za 12 tisíc korun. Sedací souprava za 16 tisíc. Dvě šatní skříně celkem 12 tisíc korun. Hotová menší kuchyňská linka do malého kuchyňského kouta za 14 tisíc korun. Pečicí trouba za 5500, pračka za deset tisíc a myčka za 8200 korun. Varná indukční deska za 4500. Lednička s mrazákem za 7500 korun. Jídelní stůl se čtyřmi židlemi za 4600 korun. Komoda za 3000, botník za 999 korun (nezaokrouhleno). Konferenční stolek lze bez problémů pořídit do 1000 korun.

Celková cena vybavení vyšla podle naší kalkulace na 99 299 korun. S některými položkami by šlo ještě hýbat směrem dolů. To znamená, že nájemníci by si mohli, pokud by měli na vybavení řečených 180 tisíc korun, pořídit třeba ještě televizi nebo si připlatit za lepší kuchyňskou linku či dražší domácí spotřebiče, mohli by si dovolit i sušičku prádla.