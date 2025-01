Developeři nabízejí „legobyty“. Chtějí je stavět hlavně pro města jako nájemní bydlení

Seká to jako Baťa cvičky. Bytové i jiné projekty na bydlení a práci z pera zlínského obuvnického magnáta byly a dodnes jsou nepřehlédnutelné. Svou šablonovitostí, opakováním. Vynikaly ale jednoduchostí a variabilitou, byť jim leckdy vyčítali monotónnost.

Podobně jako mnohem později u masové panelové bytové výstavby. Kdy člověk nepoznal, ve kterém se nachází městě, a ve spleti na pohled nerozeznatelných ulic se lidé často ztráceli. Unifikace se ale možná do ulic měst opět vrátí. I když v jiných rozměrech, designu a kvalitě.

Byt s předzahrádkou? Školku? Kavárnu? Vyberte si

Když nejde hora k Mohamedovi, vydali se developeři k hoře. O úmyslech navrhovatelů si můžete myslet cokoli, ale novinka, se kterou přišla Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB), do které vstoupili developeři, banka, poradenská společnost, právní kancelář, ale i vysoká škola, může být jednou z cest, které nastartují větší výstavbu, především pro nájemní bydlení, jehož se města po roce 1989 ve velkém zbavovala.

Základní projekt umožňuje různé varianty, třeba přidat další patro.

„Reakce ze strany radnic jsou příznivé,“ říká o projektu jeden z iniciátorů Dušan Kunovský, zakladatel společnosti Central Group a člen IDB. Cílem je nabídnout především městům efektivní systém Design-build pro vznik nových nájemních bytů provozovaných ne soukromníky, ale radnicemi. „Jsou do toho zahrnuté nejen samotné projekty domů, ale i vzorové zadávací podmínky, smlouvy a způsoby financování,“ říká Kunovský. Domy, které IDB zatím představuje, mají možnost, podle zadání investora, přidávat patra, rozšiřovat se do šířky, měnit výšku jednotlivých sekcí, přizpůsobovat se sklonu terénu, nechat přízemí volné pro obchody a kavárny či naopak pro byty s předzahrádkami nebo mateřskou školu, „přilepovat“ balkony, měnit zastřešení. Vnějších i vnitřních variant je hodně. V Česku se už metoda Design-build využila například při stavbě kanadského velvyslanectví, objektu Nejvyššího kontrolního úřadu nebo jednoho ze specializovaných center pražské nemocnice v Motole.

Základní projekt domu se dá rozšiřovat i vylepšovat podle finančních množností obcí.

Hurá do modulů a starých kontejnerů

Před časem v Praze představila podobný modulární systém i společnost Timber v pražských Řeporyjích. Stavebnicový systém (v tomto případě se jedná o kompletní bytový dřevěný dům) se skládá z jednotlivých modulů vyrobených v továrně a sestavovaných až na místě.

Podle konkrétních požadavků investora i budoucích obyvatel tak lze skládat objekt jako stavebnici z dětského lega. Modulární systémy, například z vysloužilých přepravních kontejnerů, ale v menší míře, nabízejí i některé malé firmy u víkendových „chatiček“, kde lze propojit víc kontejnerů najednou.

Vícepatrový dřevěný obytný dům je sestavený z předem vyrobených modulů. Urychluje to výstavbu i zlevňuje náklady.

Modularitu využívají i jiné developerské společnosti. „Je to samozřejmě do značné míry unifikace, tu jsme tu ale měli vždy, vzpomeňte si na paneláky. Teď to má ale jinou dimenzi,“ říká třeba k montáži předem smontovaných bytových jader Marcel Soural z Trigemy. I když to podle něho v lecčem omezuje volbu klienta při vybavení a dispozice koupelny, zjednodušuje to stavění. „Automotive je nyní na modularitě postavený, tak proč ne my,“ dodává Soural.