Na zastávkách v ulici V Holešovičkách se objevily nové digitální panely. Cestujícím ukazují aktuální odjezdy autobusů, ale také mimořádné změny v dopravě. Novinka souvisí se zahájením provozu tunelbusové linky 145, která vyjela mezi Dejvicemi a Čimicemi v sobotu 15. srpna 2026.
Co novinka umí?
Nové elektronické panely nechal ROPID instalovat na zastávkách Vychovatelna ve směru do centra a Kuchyňka ve směru z centra. Jejich úkolem není pouze nahradit klasický jízdní řád.
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„Panely mají displej z elektronického inkoustu a kromě jízdního řádu umí zobrazit také mapu okolí nebo informace o tarifu. Především ale cestujícím ukazují aktuální odjezdy a případná mimořádná opatření,“ uvedl radní Prahy 8 Martin Jedlička.
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Aktuální informace jsou důležité především kvůli nové autobusové lince, která využívá tunelový komplex Blanka. Pokud například dojde k nočnímu uzavření Blanky kvůli údržbě, tunelbus 145 se zkrátí a bude jezdit pouze mezi Čimicemi a Kobylisy. Podobná situace může nastat také při neplánovaném uzavření tunelu během dne, například kvůli dopravní nehodě.
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Cestující tak nemusí změnu zjišťovat až ve chvíli, kdy autobus nepřijede podle běžného jízdního řádu. Informaci uvidí přímo na zastávce.
Displeje fungují na baterie
Nové panely mají jednu zajímavost. Nepotřebují připojení k elektrické síti. Fungují na baterie, jejichž životnost má podle Jedličky dosahovat přibližně tří až čtyř let.
Podle radního pro dopravu Prahy 8 je ale chybou, že tunelbus momentálně nezastavuje na zastávce Kuchyňka, kde vystupují především studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Zastávku využívají také zaměstnanci těchto škol.
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Jedlička na svém Facebooku napsal, že Praha 8 jedná s organizací ROPID, která pražskou hromadnou dopravu organizuje, o tom, aby tunelbus na Kuchyňce zastavoval od začátku akademického roku. „Pevně věřím, že se nám to podaří dohodnout,“ uzavírá radní Jedlička.