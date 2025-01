Diváci netuší, co je čeká. Kino Utajeno už zavítalo do obřadního sálu, paláce i staré čistírny

Klíčové slovo „utajeno“ odkazuje na fakt, že diváci až do poslední chvíle nevědí, který film uvidí. „Tato tajemnost a prvek překvapení pomáhají vytvořit neopakovatelný zážitek. Program navíc doplňujeme o imerzivní divadelní performance a komentované prohlídky, které divákům přibližují historii i příběh místa,“ říká pro deník Metro Barbora Podškubková, která za projekt Kino Utajeno získala ocenění za nejlepší magisterský producentský počin na FAMU.

Nejdříve prosím čtenářům vysvětlete, co je imerzivní divadlo.

Jde o divadelní formu, která diváky vtahuje do děje – nejsou jen pozorovateli, ale stávají se aktivními účastníky. Například v prosinci minulého roku jsme uspořádali akci ve Slávě!, unikátním prostoru Hrzánské pasáže v srdci Prahy. Diváky jsme během akce zapojili do chodu módního domu – mohli se projít po módním molu opravdovým catwalkem a stát se na chvíli módními návrháři. Promítaným filmem byl Dior a já, který perfektně zapadl do atmosféry domu, kde dříve obchodovali i rodiče spisovatele Franze Kafky. Dopoledne jsme navíc připravili speciální program pro studenty základních škol, během něhož mohli zhlédnout film, zapojit se do workshopu a odnést si se svými spolužáky nezapomenutelný zážitek.

Takže film a místo jeho promítání mají vždy nějakou souvislost?

Program koncipujeme vždy tak, aby promítaný film s místem dramaturgicky přímo souvisel. Například snímek Hodiny, pracující s románem Paní Dallowayová od Virginie Woolfové, jsme uvedli v bývalém nakladatelství, kde téma literatury přímo rezonovalo s atmosférou prostoru.

Palác Sylva-Taroucca, zvaný také palác Piccolomini nebo Savarin, je pozdně barokní stavba postavená v ulici Na Příkopě.

Jsou cílovou skupinou spíše mladší ročníky?

Projekt vznikl ze spolupráce studentů FAMU, DAMU, AVU a FF UK a mladší ročníky tvoří významnou část našeho týmu. Zpětná vazba však ukazuje, že nás vyhledávají zejména diváci ve středním věku a často přichází i starší generace. Ta oceňuje umělecké pojetí, důraz na architekturu nebo možnost poznat skrytá zákoutí města. Láká ji i příležitost zažít kreativní a inovativní formou něco nového. Každá věková skupina si najde své – ať už jde o nevšední filmový zážitek, divadelní performance, nebo komentované prohlídky.

Jak na tento koncept reaguje publikum?

Velmi pozitivně, což potvrzuje i skutečnost, že všechny akce v minulém roce byly během několika málo dní vyprodané. Největším překvapením je nadšení diváků z interaktivních prvků, jako jsou filmové kvízy nebo divadelní imerzivní performance. Zároveň se k nám také dostala pozitivní zpětná vazba na propojení místa a filmu. Ukázalo se, že diváci milují moment překvapení a zároveň se chtějí aktivně zapojit.

Která lokace „zafungovala“ nejvíce?

Jedním z největších zážitků byla projekce ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči. Monumentální prostory s parními stroji a tajemným podzemím vytvořily atmosféru, kterou diváci popisovali jako „film uvnitř filmu“. Říjnová akce ve Vile P651 zase nabídla jedinečný nádech první republiky, zatímco listopadové promítání v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech zavedlo diváky do neotřelého prostředí s bohatou historií.

Multifunkční prostor Sláva! najdete v Hrzánské pasáži. Také tady se odehrál projekt Kino Utajeno.

Jak se vám daří otevřít veřejnosti často nepřístupná místa?

Nejnáročnější byla domluva s majiteli historických budov, kde bylo třeba pečlivě sladit kulturní akci s pravidly památkové ochrany. I když vyjednávání někdy zabere více času, výsledky vždy stojí za to. Díky vstřícnosti a pochopení majitelů se podařilo vytvořit zážitky, které nadchly diváky, a my jsme získali pozitivní zpětnou vazbu od samotných majitelů budov.

Jak se Kino Utajeno změnilo od prvního dílu?

Na začátku jsme se soustředili hlavně na propojení filmů s netradičními místy. Nyní už jdeme o něco hlouběji – přidáváme například vzdělávací programy, zaměřujeme se také na udržitelnost a nabízíme větší počet představení v rámci jednoho měsíce, abychom uspokojili poptávku. Přidali jsme také tematické workshopy pro studenty základních a středních škol, které skvěle doplňují celkový zážitek. Díky zpětné vazbě od diváků jsme postupně vylepšili dramaturgii a technickou stránku projektu, aby každá akce byla plynulá a nezapomenutelná.

Co čeká fanoušky letos?

Tento rok rozšiřujeme program na celý rok s akcemi v březnu, červnu, září a prosinci. Už teď máme vytipované krásné lokace – od industriálních prostor až po historické budovy. Snažíme se každé místo maximálně využít – například začleňujeme divadelní rekvizity, vytváříme unikátní scénografii a především pracujeme s jedinečným geniem loci každé lokality. Plánujeme také rozšíření filmově-vzdělávacího programu. Udržitelnost je pro nás prioritou, a tak více recyklujeme scénografii, minimalizujeme odpad, ale zaměřujeme se i na péči o tým.

Chystáte i nějaké novinky?

Do budoucna bychom rádi do projektu více zapojili hudební složku. Například v listopadu 2023 jsme měli na jedné z akcí operního zpěváka, což se setkalo s velkým ohlasem. Chceme v podobných formách spolupráce pokračovat. Určitě také zůstává důležité, aby součástí akcí byly komentované procházky s odborným výkladem, které divákům umožní hlouběji poznat historii míst. I s ohledem na to, že všechny naše akce byly loni vyprodané, jsme se rozhodli nabídnout tři představení po sobě v rámci každého měsíce, abychom uspokojili potenciální návštěvníky. Věříme, že i letos vytvoříme zážitky, na které bude diváctvo dlouho vzpomínat. Čtenáře a čtenářky Metra tímto srdečně zveme na letošní nabitý ročník Kina Utajeno.