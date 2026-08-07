Když se řekne Šárecké údolí, málokdo si uvědomí, že tato krásná lokalita na severním okraji metropole se dělí na několik částí. Část od Džbánu se skalnatým kaňonem a níže podél okružní cesty ke kempu Džbán se nazývá Divoká Šárka. Část nad Jenerálkou se jmenuje Tichá Šárka.
Oblast od Jenerálky pod přírodní památku Zlatnice je označená jako Horní Šárka. Poslední území je Dolní Šárka a vede přibližně od kostela sv. Matěje až do Podbaby.
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Magnetem údolí je rodinné koupaliště
Hodně návštěvníků spojuje cestu do Šáreckého údolí s návštěvou zdejšího přírodního koupaliště. Koupaliště v pražské Divoké Šárce mezi skalami, jimiž protéká Šárecký potok, bylo postaveno už ve 30. letech minulého století. Od té doby ho provozuje rodina Veselíků, která jeho prvorepublikovou atmosféru hodlá zachovat i nadále.
Ve 30. letech areál budoval praděda Petra Veselíka, který koupaliště provozuje dnes. I když ho zabavili komunisté, nechali rodinu zařízení dál spravovat. Že jde o rodinný podnik, poznáte hned u vstupu, u kterého se střídají jeho tatínek s maminkou.
V areálu najdete dva plavecké bazény hned vedle sebe, v prvním má voda třiadvacet stupňů, ve druhém ještě o tři méně. Bazény jsou mírně z kopce, hloubka v nich se proto na různých místech liší, dosahuje ale maximálně metru a půl. Provozovatelé se snaží vyhýbat používání chemie k udržování kvality vody, zdrojem je přírodní pramen.
Slované tady bydleli už v osmém století
Šárecké údolí má co nabídnout, i když netoužíte po koupání. Je doslova geologickým a historickým atlasem. S dávnými dějinami je propojené skrze velké slovanské hradiště, které stávalo na Kozákově skále od 8. století a bývalo významným obchodním střediskem pro pražskou oblast před vznikem Pražského hradu. Kombinací valů a skal zde bylo vystavěno vnitřní hradisko a dvě předhradí. Hradiště postupně zaniklo na přelomu 9. a 10. století.
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Se staročeskými pověstmi ho pojí i Dívčí skok. Z této Dívčí skály je nádherný výhled na Džbán. Podle legendy odtud skočila pověstná dívka Šárka, která poté, co zradila Ctirada a jeho družinu, byla pronásledována výčitkami.
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Co se skrývá za vysokými zdmi?
Šárecké údolí je ale i zajímavým místem pro cyklovýlet. Můžete ho zahrnout do trasy dál k letišti a třeba do Lidic a Kladna. Jeho předností je, že se projedete mimo rušnou Evropskou třídu.
Cestou můžete obdivovat jak starší stavby z 19. a 20. století, tak nové „milionářské“ vily, které bývají obklopeny velkými pozemky s kamerami, nebo se skrývají za vysokými zdmi. Za takovými ale musíte občas vystoupat strmými cestami na jedno či druhé úpatí Šáreckého údolí.