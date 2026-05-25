Letošní ročník festivalu 90s Explosion je sotva za námi, pořadatelé ale již během víkendu odhalili hlavní hvězdu pro příští rok. Tahákem festivalu bude latinskoamerická superstar Natalia Oreiro, kterou v Česku proslavila role prostořeké Milagros v telenovele Divoký anděl. Naposledy u nás koncertovala na přelomu tisíciletí během svého tehdejšího evropského turné.
Během pobytu v hlavním městě se objevila v televizním pořadu Hogo Fogo, který moderoval manželský pár Hana Zagorová a Štefan Margita. Zlatým hřebem pražské návštěvy bylo také vyhlašování soutěže Český slavík, kde osobně předala cenu Lucii Bílé.
Kdo je Natalia Oreiro
Uruguayská herečka a zpěvačka, celým jménem Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourié de Mollo, se narodila 19. května 1977 v Montevideu. Už od dětství navštěvovala kurzy herectví a účinkovala v reklamách. Klíčový zlom v její kariéře nastal v sedmnácti letech, kdy se kvůli touze po velkých rolích přestěhovala do sousední Argentiny.
- Přestože ztvárnila desítky rolí ve filmech i seriálech, pro české diváky je nejvíce spjatá s ústřední rolí v telenovele Divoký anděl. Na tuzemských obrazovkách běžely i další seriály, ve kterých ztvárnila hlavní hrdinky, například Kachorra nebo Jsi můj život.
- V Česku je její hlas neodmyslitelně spjatý s herečkou Ivanou Andrlovou, která ji nadabovala.
Divoký anděl a světová sláva
Celosvětový fenomén a status superstar jí v devadesátých letech přinesla hlavní role v argentinské telenovele Divoký anděl (Muñeca Brava). Jako prostořeká, ale dobrosrdečná schovanka Milagros, která ráda hraje fotbal a vymetá diskotéky, si okamžitě podmanila miliony diváků po celém světě. Telenovela se stala hitem nejen v Jižní Americe a východní Evropě, ale obrovskou vlnu „oreirománie“ rozpoutala i v České republice, kde v té době patřila k nejsledovanějším pořadům vůbec.
Ikonická kšiltovka
- Seriál měl premiéru v letech 1998–1999. V původní argentinské podobě měl celkem 285 dílů, mezinárodní verze čítá 270 epizod.
- Hlavní mužskou roli Iva Di Carla ztvárnil argentinský herec Facundo Arana.
- „Divoké“ hlavní hrdince Milagros se v seriálu přezdívá Cholito podle argentinského fotbalisty Diega Simeoneho, známého také jako Cholo.
Hudební dráha a koncert v Praze
Úspěch Natalie Oreiro na televizních obrazovkách doprovázela také úspěšná hudební kariéra, kterou nastartovala především skladba Cambio Dolor, ústřední píseň k seriálu Divoký anděl. K dalším hitům Natalie Oreiro patří Tu Veneno nebo Río de la Plata.
- V Česku vystoupila Natalia Oreiro doposud pouze jednou, a to 19. března 2001 během svého koncertu ve Velkém sále Lucerny.
- Její druhá studiová deska Tu Veneno přinesla kromě stejnojmenného hitu také ikonický sestřih ofiny do špičky.
Návrat po čtvrtstoletí do Česka
V příštím roce dorazí Natalia Oreiro jen pár dní po dovršení svých padesátých narozenin na festival 90s Explosion, který se uskuteční 22. května 2027 na Výstavišti Praha.
- Vstupenky na v pořadí devátý ročník této hudební akce, jejíž hlavní hvězdou je právě Oreiro, jsou již v prodeji.
- Na festivalu dále vystoupí interpreti jako Double You, DJ Sash!, Pharao nebo moderátor, herec a zpěvák Petr Vojnar.
Ruské občanství a kontroverze
Výraznou, avšak kontroverzní kapitolu jejího života tvoří její mimořádná popularita v Rusku, kde měla obrovskou základnu fanoušků a pravidelně tam koncertovala. Tamní publikum ji přisvojilo natolik, že jí v zemi nikdo neřekne jinak než Nataša, ruskou zdrobnělinou jejího jména.
- Její vřelý vztah k tamnímu publiku vyvrcholil v roce 2021, kdy jí Vladimir Putin udělil ruské občanství.
- Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se sice Natalia ocitla pod palbou kritiky, k situaci se však postavila odmítavě, na svých sociálních sítích sdílela výzvy za mír a své aktivity v Rusku výrazně utlumila.