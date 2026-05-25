Divoký anděl se vrací. Natalia Oreiro vystoupí po více než 25 letech na festivalu v Praze

Veronika Reicheltová
  15:15
Naše mámy a babičky jí neřeknou jinak než Milagros. Natalia Oreiro, hlavní hrdinka kultovní argentinské telenovely Divoký anděl, se po více než 25 letech vrátí do Prahy. Zazní na devadesátkovém festivalu také Cambio Dolor, ústřední hit, který k seriálu sama nazpívala?
Natalia Oreiro a další krásky, které kdysi válcovaly televizní obrazovky v seriálech. | foto: koláž iDNES.cz

Obsah

Letošní ročník festivalu 90s Explosion je sotva za námi, pořadatelé ale již během víkendu odhalili hlavní hvězdu pro příští rok. Tahákem festivalu bude latinskoamerická superstar Natalia Oreiro, kterou v Česku proslavila role prostořeké Milagros v telenovele Divoký anděl. Naposledy u nás koncertovala na přelomu tisíciletí během svého tehdejšího evropského turné.

Během pobytu v hlavním městě se objevila v televizním pořadu Hogo Fogo, který moderoval manželský pár Hana Zagorová a Štefan Margita. Zlatým hřebem pražské návštěvy bylo také vyhlašování soutěže Český slavík, kde osobně předala cenu Lucii Bílé.

Herečka a zpěvačka Natalia Oreiro vystoupí v roce 2027 na festivalu 90s Explosion v Praze.

Kdo je Natalia Oreiro

Uruguayská herečka a zpěvačka, celým jménem Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourié de Mollo, se narodila 19. května 1977 v Montevideu. Už od dětství navštěvovala kurzy herectví a účinkovala v reklamách. Klíčový zlom v její kariéře nastal v sedmnácti letech, kdy se kvůli touze po velkých rolích přestěhovala do sousední Argentiny.

  • Přestože ztvárnila desítky rolí ve filmech i seriálech, pro české diváky je nejvíce spjatá s ústřední rolí v telenovele Divoký anděl. Na tuzemských obrazovkách běžely i další seriály, ve kterých ztvárnila hlavní hrdinky, například Kachorra nebo Jsi můj život.
  • V Česku je její hlas neodmyslitelně spjatý s herečkou Ivanou Andrlovou, která ji nadabovala.

Sledovali jste telenovelu Divoký anděl?

Divoký anděl a světová sláva

Celosvětový fenomén a status superstar jí v devadesátých letech přinesla hlavní role v argentinské telenovele Divoký anděl (Muñeca Brava). Jako prostořeká, ale dobrosrdečná schovanka Milagros, která ráda hraje fotbal a vymetá diskotéky, si okamžitě podmanila miliony diváků po celém světě. Telenovela se stala hitem nejen v Jižní Americe a východní Evropě, ale obrovskou vlnu „oreirománie“ rozpoutala i v České republice, kde v té době patřila k nejsledovanějším pořadům vůbec.

Ikonická kšiltovka

Natalia Oreiro alias Milagros a Facundo Arana alias Ivo v seriálu Divoký anděl...

Neodmyslitelným symbolem pro fanoušky se stala červená kšiltovka otočená kšiltem dozadu, kterou v seriálu pravidelně nosila.

  • Seriál měl premiéru v letech 1998–1999. V původní argentinské podobě měl celkem 285 dílů, mezinárodní verze čítá 270 epizod.
  • Hlavní mužskou roli Iva Di Carla ztvárnil argentinský herec Facundo Arana.
  • „Divoké“ hlavní hrdince Milagros se v seriálu přezdívá Cholito podle argentinského fotbalisty Diega Simeoneho, známého také jako Cholo.

Hudební dráha a koncert v Praze

Úspěch Natalie Oreiro na televizních obrazovkách doprovázela také úspěšná hudební kariéra, kterou nastartovala především skladba Cambio Dolor, ústřední píseň k seriálu Divoký anděl. K dalším hitům Natalie Oreiro patří Tu Veneno nebo Río de la Plata.

  • V Česku vystoupila Natalia Oreiro doposud pouze jednou, a to 19. března 2001 během svého koncertu ve Velkém sále Lucerny.
  • Její druhá studiová deska Tu Veneno přinesla kromě stejnojmenného hitu také ikonický sestřih ofiny do špičky.

Návrat po čtvrtstoletí do Česka

V příštím roce dorazí Natalia Oreiro jen pár dní po dovršení svých padesátých narozenin na festival 90s Explosion, který se uskuteční 22. května 2027 na Výstavišti Praha.

  • Vstupenky na v pořadí devátý ročník této hudební akce, jejíž hlavní hvězdou je právě Oreiro, jsou již v prodeji.
  • Na festivalu dále vystoupí interpreti jako Double You, DJ Sash!, Pharao nebo moderátor, herec a zpěvák Petr Vojnar.

Ruské občanství a kontroverze

Výraznou, avšak kontroverzní kapitolu jejího života tvoří její mimořádná popularita v Rusku, kde měla obrovskou základnu fanoušků a pravidelně tam koncertovala. Tamní publikum ji přisvojilo natolik, že jí v zemi nikdo neřekne jinak než Nataša, ruskou zdrobnělinou jejího jména.

  • Její vřelý vztah k tamnímu publiku vyvrcholil v roce 2021, kdy jí Vladimir Putin udělil ruské občanství.
  • Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se sice Natalia ocitla pod palbou kritiky, k situaci se však postavila odmítavě, na svých sociálních sítích sdílela výzvy za mír a své aktivity v Rusku výrazně utlumila.
