Do autobusů PID nastoupíte od 1. srpna všemi dveřmi. Novinka se rozšíří na 50 dalších linek

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  15:34
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Ve stanici Budějovická srazila souprava člověka. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusy XC. (10. června 2026) | foto: Jiří MeixnerMAFRA

Cestování příměstskými autobusy v Praze a Středočeském kraji se od 1. srpna změní. Na vybraných linkách Pražské integrované dopravy (PID) bude možné nastupovat všemi dveřmi, podobně jako v pražské MHD.

Díky úspěšnému vyhodnocení ročního zkušebního provozu na příměstských a regionálních autobusových linkách PID se od 1. srpna 2026 nástup všemi dveřmi stane na dosavadních 122 linkách trvalým a současně se rozšíří na dalších 50 autobusových linek. Nově se bude týkat například spojení Praha–Příbram, Praha–Benešov–Vlašim, linek na Brandýsku, Českobrodsku, Nymbursku, Černokostelecku, Říčansku i linek zajišťujících městskou dopravu Beroun – Králův Dvůr či Milovice.

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Podmínkou je, aby měl cestující už před nástupem platnou jízdenku – papírovou, v aplikaci PID Lítačka nebo dlouhodobý kupon. Kdo si bude chtít jízdenku koupit u řidiče, musí i nadále nastoupit předními dveřmi.

Podle organizátorů dopravy má změna urychlit odbavení cestujících, zkrátit zdržení v zastávkách a přispět ke spolehlivějšímu dodržování jízdních řádů, zejména ve špičkách. Režim navazuje na dosavadní pilotní provoz na regionálních linkách, kde se podle PID osvědčil.

U autobusů se změní pravidla otevírání dveří.

Ne všechny autobusy se změní

Novinka se týká především příměstských autobusů, které vyjíždějí z Prahy do okolních obcí a zároveň obsluhují více zastávek na území hlavního města.

  • Zapojené spoje budou označeny v jízdních řádech, aplikaci PID Lítačka i na informačních cedulích na zastávkách.
  • Na linkách se zavedeným nástupem všemi dveřmi již nebude vzhledem k rozšíření linek označení cedulí „Nástup všemi dveřmi“.

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S novým způsobem odbavení se zároveň zvýší počet přepravních kontrol. Na území Středočeského kraje platí vyšší přirážky za jízdu bez platné jízdenky než v Praze: 1 500 korun na místě, 2 000 korun do 15 dnů převodem na účet nebo v doplatkové pokladně, případně 2 500 korun po uplynutí této lhůty.

Rozpis autobusů, u kterých se změní pravidla otevírání dveří.
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