Díky úspěšnému vyhodnocení ročního zkušebního provozu na příměstských a regionálních autobusových linkách PID se od 1. srpna 2026 nástup všemi dveřmi stane na dosavadních 122 linkách trvalým a současně se rozšíří na dalších 50 autobusových linek. Nově se bude týkat například spojení Praha–Příbram, Praha–Benešov–Vlašim, linek na Brandýsku, Českobrodsku, Nymbursku, Černokostelecku, Říčansku i linek zajišťujících městskou dopravu Beroun – Králův Dvůr či Milovice.
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Podmínkou je, aby měl cestující už před nástupem platnou jízdenku – papírovou, v aplikaci PID Lítačka nebo dlouhodobý kupon. Kdo si bude chtít jízdenku koupit u řidiče, musí i nadále nastoupit předními dveřmi.
Podle organizátorů dopravy má změna urychlit odbavení cestujících, zkrátit zdržení v zastávkách a přispět ke spolehlivějšímu dodržování jízdních řádů, zejména ve špičkách. Režim navazuje na dosavadní pilotní provoz na regionálních linkách, kde se podle PID osvědčil.
Ne všechny autobusy se změní
Novinka se týká především příměstských autobusů, které vyjíždějí z Prahy do okolních obcí a zároveň obsluhují více zastávek na území hlavního města.
- Zapojené spoje budou označeny v jízdních řádech, aplikaci PID Lítačka i na informačních cedulích na zastávkách.
- Na linkách se zavedeným nástupem všemi dveřmi již nebude vzhledem k rozšíření linek označení cedulí „Nástup všemi dveřmi“.
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S novým způsobem odbavení se zároveň zvýší počet přepravních kontrol. Na území Středočeského kraje platí vyšší přirážky za jízdu bez platné jízdenky než v Praze: 1 500 korun na místě, 2 000 korun do 15 dnů převodem na účet nebo v doplatkové pokladně, případně 2 500 korun po uplynutí této lhůty.