Kvůli vysokým teplotám do ulic vyjely kropící vozy. Cílem tohoto opatření je srážet znečišťující látky v ovzduší a krátkodobě snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu.
„Pečlivě sledujeme data a předpovědní modely ČHMÚ. Včerejší den, středa 13. srpna, přinesl v odpoledních hodinách s vysokými teplotami, bezoblačnou oblohou a slabým větrem výrazný nárůst koncentrací přízemního ozónu. Vzhledem k tomu, že dnešní a zítřejší den má být v podobném duchu, rozhodli jsme se přistoupit k celoplošnému kropení – mlžení jako k preventivnímu opatření na ochranu zdraví Pražanů,“ uvedla Kristýna Hujerová, ředitelka úseku nestavební údržba komunikací TSK.
Podle předpovědi ČHMÚ se budou zvýšené koncentrace ozónu (O3) objevovat dnes i zítra, a to především v odpoledních a večerních hodinách. Situace by se měla začít zlepšovat v sobotu, kdy se očekává mírné ochlazení a zesílení větru.
Aktuální stav ovzduší mohou občané sledovat na mapách ČHMÚ. Předpověď kvality ovzduší pro Prahu je aktualizována dvakrát denně.