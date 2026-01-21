Do Edenu míří Barcelona. Kde sledovat vyprodaný zápas Slavie v Lize mistrů

Do pražských Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia Praha přivítá v 7. kole Ligy mistrů Barcelonu. Eden je beznadějně vyprodaný. Lístky se však stále na černém trhu prodávají za desítky tisíc korun. Kde sledovat atraktivní duel živě v televizi a online?
Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předzápasový trénink fotbalistů Barcelony.
Robert Lewandowski na tréninku před zápasem se Slavií.
Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.
Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.
5 fotografií

Utkání 7. kola Ligy mistrů mezi Slavií a Barcelonou se hraje ve středu 21. ledna od 21:00. Přímý přenos nabídne televizní stanice Nova Sport 3 a také streamovací platforma Oneplay.

Stanici Nova Sport 3 naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Barcelona lze sledovat také prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Eden je vyprodaný

Souboj Slavie s Barcelonou je mezi českými fanoušky nejspíš nejžádanější zápas této sezony Ligy mistrů. Vstupenky do Edenu zmizely během krátké doby a atmosféra slibuje mimořádný fotbalový večer. Pro sešívané jde o poslední domácí utkání v ligové fázi soutěže.

Barcelona je v Praze! Favorit z Katalánska nastoupí bez jedné ze svých hvězd

Tomu odpovídá i situace na černém trhu. Lístky se na něm prodávají na desítky tisíc korun. Pražský klub proto důrazně varoval před překupníky vstupenek. Slavie neoficiální prodejní kanály monitoruje. „Některé VIP vstupenky dokonce přesáhly hranici sto tisíc korun. Všechny tyto vstupenky monitorujeme, byly zneplatněny a jejich držitelé se na stadion nedostanou,“ uvedl v rozhovoru pro deník Metro Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace SK Slavia Praha.

Jak se týmům daří v Lize mistrů

Slavia zatím na první vítězství v letošním ročníku Ligy mistrů čeká. Na kontě má tři remízy a tři porážky, přesto chce před domácím publikem zabojovat o překvapení.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
1. koloSlavia – Bodö/Glimt 2:217. září, 18:45 (Nova Sport 3)
2. koloInter Milán – Slavia 3:030. září, 21:00 (Nova Sport 3)
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia 0:022. října, 21:00 (Nova Sport 3)
4. koloSlavia – Arsenal 0:34. listopadu, 18:45 (Nova Sport 3)
5. koloSlavia – Athletic Bilbao 0:025. listopadu, 21:00 (Nova Sport 3)
6. koloTottenham Hotspur – Slavia 3:09. prosince, 21:00 (Nova Sport 3)
7. koloSlavia – Barcelona21. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
8. koloPafos – Slaviastředa 28. ledna, 21:00

Barcelona má bilanci tří výher, jedné remízy a dvou porážek. V tabulce je momentálně patnáctá a do Edenu přijíždí s jasným cílem. Přímo do osmifinále projde jen osm nejlepších týmů.

Rozpis zápasů Barcelony v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloNewcastle – Barcelona1:218. září. 2025
2. koloBarcelona – Paříž Saint-Germain1:21. října. 2025
3. koloBarcelona – Olympiakos Pireus6:121. října 2025
4. koloClub Bruggy – Barcelona3:35. listopadu 2025
5. koloChelsea – Barcelona3:025. listopadu 2025
6. koloBarcelona – Frankfurt2:19. prosince 2025
7. koloSlavia – Barcelona21. ledna 2026
8. koloBarcelona – Kodaň28. ledna 2026

Forma před zápasem

Slavia má za sebou zimní přípravu, ve které odehrála tři utkání. Prohrála s Basilejí 3:4, remizovala 1:1 s Karlsruhe a v generálce porazila norský Brann Bergen 2:1.

Barcelona je lídrem španělské ligy, přesto v posledním soutěžním zápase zaváhala. V neděli překvapivě podlehla Realu Sociedad 1:2.

Jak to vidí bookmakeři

Podle sázkové kanceláře Tipsport je Slavia výrazným outsiderem. Jakýkoliv bodový zisk domácích by byl považován za velké překvapení.

Slavia – BarcelonaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy8,196,031,32











