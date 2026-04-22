Do Prahy míří svět fantazie, upírů i hobitů. Britský festival For The Love of Fantasy poprvé dorazí do Česka a slibuje víkend, jaký tu fanoušci fantasy, sci-fi a popkultury ještě nezažili. Akce se uskuteční 23. a 24. května v areálu PVA Expo Praha.
Hobiti, upíři i padouši
Pražská premiéra nabídne nabitý seznam hostů. Dorazit má například Sean Astin, známý jako Sam z trilogie Pán prstenů, dále herci ze seriálů Upíří deníky, Původní či Lovci stínů: Nástroje smrti.
Festival Open House Praha 2026 nabídne 20 novinek. Kam se letos můžete podívat poprvé?
Fanoušci se mohou těšit také na tváře ze Hry o trůny, hororové série Dětská hra nebo seriálového hitu Stranger Things. „Finalizace celého line-upu se postupně blíží, nicméně jednání s dalšími herci stále probíhají. Konkrétní jména ale v tuto chvíli bohužel nemůžeme prozradit,“ říká Mirka Skřivanová, jednatelka společnosti EventArt, která festival v Česku pořádá.
Proč právě Praha?
Podle organizátorů nebyla volba místa náhodná. „Praha byla pro první ročník ve střední Evropě zvolena zejména díky své strategické poloze a výborné dopravní dostupnosti ze všech sousedních zemí. To z ní činí ideální místo pro setkání účastníků z různých koutů Evropy,“ vysvětluje Skřivanová.
Program má kopírovat úspěšný londýnský formát – fanoušky čekají autogramiády, společné focení s herci, tematické panely, cosplay soutěže i interaktivní zóny s kulisami z oblíbených světů.
Organizátoři festivalu odhadují, že by si během víkendu mohlo cestu do Letňan najít zhruba šest až osm tisíc návštěvníků denně. „Zároveň věříme, že čím větší zájem o akci bude, tím výraznější osobnosti se nám podaří v budoucnu přivést,“ doplňuje Skřivanová.
Festival na Štvanici letos překvapí. Nabídne totiž i něco, co s hudbou vůbec nesouvisí
Chystá se také speciální program s českou stopou. „Plánujeme například hudební vystoupení českých i zahraničních interpretů a další doprovodné aktivity pro návštěvníky,“ přibližuje další body programu Skřivanová. Na For The Love of Fantasy mají dorazit například také influenceři z Česka, Slovenska a Itálie.
Tradice jako v Londýně
Londýnská verze festivalu má už silnou tradici a mezinárodní návštěvnost. Pražská edice chce na tento koncept navázat. Cíl je jasný – vybudovat z festivalu pravidelnou událost. „Do budoucna chceme akci dále rozvíjet a postupně rozšiřovat jak z hlediska programu, tak i celkového rozsahu. Naší ambicí je návštěvníkům každoročně nabídnout co nejkvalitnější a nejkomplexnější zážitek,“ uzavírá Skřivanová.
