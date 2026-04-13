Do obnovy Holešovické tržnice a Výstaviště šlo už 7 miliard. Vyplatí se to, roste i návštěvnost

Areály Výstaviště Praha a Holešovická tržnice, které spravuje městská společnost Výstaviště Praha, a.s., vykazují v posledních letech stabilní růst napříč klíčovými ukazateli – od návštěvnosti přes objem realizovaných akcí až po investiční aktivitu. Transformace obou areálů pokračuje systematicky od roku 2018 a její součástí jsou investice v řádu miliard korun, rozsáhlé rekonstrukce historických objektů i rozvoj nových obchodních a programových modelů.

Výstaviště prochází významnou rekonstrukcí. Kompletně se opravuje Průmyslový palác. Fotografie zachycuje stav v březnu 2025

Rozvoj areálů Holešovické tržnice a Výstaviště je výrazný. Město do rekonstrukcí a obnov investovala už sedm miliard. Klíčovou investicí hlavního města je v tomto ohledu rekonstrukce Průmyslového paláce, jejíž celkové náklady dosahují více než tří miliard korun bez DPH. Předání dokončené stavby se uskuteční letos v červnu, aby v září palác uvítal své první návštěvníky.

Zásahy za socialismu

„Kromě obnovy levého křídla po 18 letech od jeho vyhoření jsme provedli generální rekonstrukci i celého zbytku stavby a výsledkem bude ekologičtější a bezpečnější provoz, vyšší uživatelský komfort díky lepší práci s teplem, nově vybudované prostory v suterénu či obnovení některých historických prvků po nevhodných zásazích do paláce za socialismu. Z pohledu dostupnosti je skvělé, že hned u Výstaviště bude vlaková zastávka na trati na letiště. Průmyslový palác se opět stane významným eventovým prostorem s nadregionálním významem,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, legislativy a transparentnost Adam Zábranský.

Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci

Průmyslový palác je jasnou dominantou nejen Výstaviště, ale celé Prahy. Na dokončení této vysoce náročné rekonstrukce upírají zraky ze všech koutů republiky „Všichni věříme, uvítáme návštěvníky Designbloku, který pomyslně odstartuje novou éru nejen samotného paláce, ale i celého Výstaviště. V ten moment bude areál etablován do evropské špičky mezi veletržními a eventovými prostory,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Křižíkovy pavilony, Nová spirála a další

Vedle této dominantní investice kontinuálně pokračuje modernizace dalších objektů v areálu Výstaviště Praha. Rekonstrukce Křižíkových pavilonů stála více než 200 milionů korun a jejich střech se zelenými terasami dalších 150 milionů korun, obnova budovy Bohemia vyšla na téměř 90 milionů korun a Nové Spirály na zhruba 248 milionů korun. Práce na rekonstrukci Lapidária si vyžádaly 62,5 milionů korun, rekonstrukce objektu Pražan vyšly na 8,6 milionů korun a modernizace sportovního a návštěvnického zázemí stála za dobu posledních čtyř let kolem 32 milionů korun.

Čtvrt miliardy pro několik hal

Obnova pokračuje i v Holešovické tržnici, kde hlavní město investovalo za poslední dva rokyvíce než 250 milionů korun do rekonstrukce bývalé jateční burzy, jejíž otevření se uskuteční ještě v roce 2026. Postupná rekonstrukce hal (7, 8, 9, 11, 22, 27, 28 aj.) si pak až doposud vyžádala 93,3 milionu korun.

Výstaviště Praha zve na sezonu 2026: návrat Průmyslového paláce

„Holešovická tržnice, která dlouhodobě chátrala, v posledních letech pod správou Výstaviště hezky ožívá. Areál je dlouhodobě̌ podinvestovaný a potřebuje investice ve výši asi 5 miliard korun. Neinvestovat taky něco stojí – špatný technický stav omezuje možnosti výběru podnájemného a chátrající městský majetek představuje stále vetší́ zátěž pro rozpočet. Naopak, když se tržnice zrenovuje, může přinášet do městské kasy více než 200 milionů korun ročně̌,“ uvádí radní Zábranský.

Roste i návštěvnost

  • Budoucnost obou areálů za deset let budou stálicemi na kulturní mapě Prahy lákající místní i turisty nabídkou kvalitních služeb, zajímavého gastra, sportu i kultury.
  • Výstaviště Praha i Holešovická tržnice se dlouhodobě profilují jako otevřené městské areály, které slouží také jako každodenní místo setkávání, aktivního odpočinku, kultury a gastronomie.

Areály také vykazují dlouhodobý růst návštěvnosti i při současných rekonstrukcích. V roce 2025 zaznamenalo Výstaviště Praha 2,97 milionu návštěv (+17,7 % meziročně) a Holešovická tržnice 2,99 milionu návštěv (+9,8 % meziročně). Celkově tak oba areály obsluhují téměř 6 milionů návštěv ročně, což je v kontextu městských areálů v České republice nadprůměrná hodnota. Obě místa také kombinují model pronájmu prostor s vlastní produkcí. V loňském roce se na Výstavišti Praha konalo 191 akcí a v Holešovické tržnici až 200 velkých i menších eventů.

„Ačkoli je Výstaviště již několik let v procesu obnovy a řada budov byla postupně vyřazena kvůli komplexním rekonstrukcím z provozu, podařilo se za posledních pět let, tedy v období těchto zásadních rekonstrukcí, udržet stabilní hospodářské výsledky. Stejně tak se nyní děje v Holešovické tržnici, kde jsme ovšem na startovní čáře, co se týče kompletní obrody areálu. V tomto případě, než nastane období návratu investic, se reálně bavíme o roku 2038 a dále. Areál vyžaduje miliardové investice, které však vzhledem ke stavu budov měly přijít mnohem dříve,“ doplňuje Hübl.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Saharský prach nad Českem: Nečekejte slunce a nemyjte auta

Střední Morava se zahalila do saharského písku. (31. března 2024)

Saharský prach dorazil nad Česko a ovlivňuje počasí i každodenní život. Může způsobit více oblačnosti, nižší teploty i špinavý déšť. Mytí aut proto nechte až na později.

Telegraph Gallery představí videoinstalaci o válce jako akustickém stavu světa

ilustrační snímek

Olomoucká Telegraph Gallery uvede v české premiéře projekt Repeat After Me II. Jde o audiovizuální videoinstalaci vytvořenou ukrajinským kolektivem Open Group,...

Zběsilou jízdou způsobil tragickou nehodu tří aut, viní řidiče. Měl téměř dvě promile

Při nehodě tří aut u Rozběřic se zranilo pět lidí. (22. června 2025)

Kriminalisté začali stíhat jednačtyřicetiletého řidiče v případu tragické dopravní nehody z loňského června na silnici I/35 u Rozběřic na Královéhradecku. Podle policie řídil opilý a zavinil, že se...

Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Prostějovští zastupitelé dnes schválili novou vyhlášku o zákazu užívání alkoholických nápojů a psychomodulačních a psychoaktivních látek na veřejnosti. Právě mezi psychomodulační látky patří v...

Exdůstojníky StB soudí za šikanu chartisty. Stíhat seniory je otřesné, čílí se jeden

Obžalovaný Rudolf Peltan na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1 (12 .listopadu...

Obvodní soud pro Prahu 1 se začal v pondělí zabývat případem pěti bývalých důstojníků Státní bezpečnosti (StB). Podle obžaloby v 80. letech pronásledovali člena Výboru na ochranu nespravedlivě...

Líčil pasti na kočky, pak je utýral. Na neznámého pachatele vypsal spolek odměnu

Ve Veselí nad Moravou byly na začátku dubna 2026 nalezeny čtyři kočky, které...

Velmi trýznivá smrt podle všeho potkala nejméně čtyři kočky ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Neznámý pachatel tam podle svědků nastražil pasti do areálu bývalých železáren, v němž žije komunita...

Ústavní soud odmítl stížnost sanitáře odsouzeného za znásilnění pacientky

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého sanitáře třebíčské nemocnice, jenž si vyslechl šestiletý trest vězení za znásilnění pacientky. Incident se odehrál v...

Ekonomická náročnost sportu v Česku se za pět let více než zdvojnásobila

13. dubna 2026  11:57

Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní...

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou...

Voda napáchala na stavbě poldru u Kutřína škodu přes milion, dokončí ji včas

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Únorové deště zaplavily rozestavěnou protipovodňovou nádrž u Kutřína na Chrudimsku a způsobily škodu za více než milion korun. Přestože voda narušila práce i harmonogram, dělníci začali pracovat v...

Drony, psi i pušky. Jablonec vybavuje strážníky, nově budou sídlit na nádraží

Strážníci v Jablonci testují nový elektromobil, který je upravený třeba i pro...

Strážníci v Jablonci nad Nisou mají od dubna nové pracoviště na autobusovém nádraží. Pobočka má posílit dostupnost služeb pro veřejnost. Otevřená je ve všední dny od 7 do 19 hodin, v noci a o...

Další omezení v Českých Budějovicích. Těmto uzavírkám se musí řidiči vyhnout

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Týden od zavření Mánesovy ulice kvůli stavbě nového mostu přes řeku Malši začaly v Českých Budějovicích další práce na silnicích, s čímž jsou spojená nová omezení a uzavírky. S omezením musí řidiči...

