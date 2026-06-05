Světově úspěšná výstava Sherlock Holmes: The Exhibition vás podle slov jejích pořadatelů vtáhne přímo do temných uliček viktoriánského Londýna, kde každý detail skrývá stopu a každý krok může rozhodnout o odhalení pravdy.
„Stanete se součástí vyšetřování po boku legendárního detektiva z pera Arthura Conana Doyla a doslova na vlastní kůži zažijete sérii interaktivních úkolů, sbírání důkazů, analýzu stop i dedukci, která prověří vaši pozornost, logiku i schopnost vidět to, co ostatním uniká,“ lákají organizátoři.
Studovna Arthura Conana Doyla
Výstavu najdete v pražské galerii Bíla Labuť funkcionalistické perle v samotném srdci metropole. Návštěvníci zde nahlédnou do života autora Sherlocka Holmese – od studií medicíny v Edinburghu přes lékařskou praxi až po cestu k literární slávě. Součástí jsou rukopisy, dopisy i dobové ilustrace.
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„Expozice představuje metody pozorování a dedukce, které proslavily Sherlocka Holmese, a ukazuje, jak vědecké objevy 19. století ovlivnily vznik moderní forenzní vědy. Nechybějí ani interaktivní prvky,“ dodává tým organizátorů.
221 B Baker Street
Legendární londýnská adresa ožívá v autenticky ztvárněném bytě Sherlocka Holmese a doktora Watsona, kde vznikaly nejslavnější detektivní případy.
„Každý návštěvník získá vlastní zápisník a zapojí se do vyšetřování nového případu vytvořeného speciálně pro tuto výstavu. Klíčem k úspěchu budou postřeh, logické uvažování a dedukce,“ doplňují organizátoři.
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Kultura Sherlocka Holmese
Výstava mapuje více než sto let trvající fenomén Sherlocka Holmese prostřednictvím historických artefaktů, filmových a televizních rekvizit i dalších unikátních exponátů. Navštívit ji půjde až do 10. ledna příštího roku. Kdy ale přesně začíná, je zatím tajemství. Pokud si tedy chcete již nyní zahrát na detektivy a zjistit to, navštivte webové stránky sherlockholmespraha.cz.