Ikonické italské skútry znovu ovládnou Prahu. Od pátku 17. do neděle 19. července se v metropole uskuteční už 15. ročník srazu PragoVespa, největšího setkání příznivců skútrů Vespa v České republice. Dorazit mají majitelé strojů z Česka i zahraničí a návštěvníci se mohou těšit nejen na desítky naleštěných veteránů i moderních modelů, ale také na spanilou jízdu městem nebo večerní program
Legendární Vespa brázdí silnice už od roku 1946 a za tu dobu se stala symbolem italského životního stylu. Právě kolem této ikonické značky vznikla silná komunita fanoušků, kteří se každý rok scházejí také v Praze.
Letošní PragoVespa se koná netradičně až v červenci. Hlavním dějištěm bude HG Sportcentrum Troja, kde bude po celý víkend zázemí celé akce.
Spanilá jízda startuje ve 14 hodin
Největší podívanou nabídne sobota 18. července. Po dopoledních vyjížďkách se ve 13 hodin začnou účastníci řadit ke spanilé jízdě, která odstartuje ve 14 hodin. Kolona desítek až stovek skútrů projede Prahou a nabídne atraktivní podívanou nejen pro fanoušky jednostopých vozidel.
Program ale začne už v pátek. Zájemci se mohou přihlásit na organizované podvečerní i noční vyjížďky po Praze. Večer doplní koncert kapely Dygestoř.
Spanilá jízda Prahou v rámci setkání majitelů a příznivců italských skútrů Prago Vespa.
Ani po návratu ze sobotní spanilé jízdy nebude o zábavu nouze. Připravená je charitativní střelnice pro Kapku naděje, soutěže i večerní koncert kapely Dusot dusících se králíků.
Jak šel čas s Vespou:
- Počátky s leteckou technikou (1946): Enrico Piaggio, jehož rodina původně vyráběla letadla, pověřil leteckého inženýra Corradina D’Ascanio návrhem revolučního stroje. Ten využil své znalosti a vytvořil skútr s kapotovaným motorem a průchozím rámem, aby na něm bylo možné jezdit i v obleku nebo v sukni. První model Vespa 98 sjel z výrobní linky v italské Pontedeře.
- Rychlý růst a ikona (50. léta): Díky nízké ceně a snadnému ovládání se Vespa stala hitem. V roce 1948 přišla Vespa 125 a v roce 1956 již firma oslavila vyrobený milion kusů.
- Mládežnická revoluce (60. léta): Uvedení modelu s motorem 50 cm³ v roce 1963 znamenalo, že skútr mohla řídit mládež bez řidičského průkazu. Vespa se v té době stala symbolem svobody a životního stylu.
- Moderní éra (21. století): Výroba postupně překonala statisícové hranice ročně. Značka začala kromě klasických modelů (jako je Primavera nebo GTS) nabízet i inovativní a limitované edice.