Posunuly se také technologie. V současnosti už na inzeráty hledající lidi na tu či onu pozici, v novinách narazíte jen výjimečně. Práce se přesunula na internetové portály. Takže držet v ruce noviny, kde řádková inzerce zabrala dvě velké stránky, je docela zážitek.

Takže nahlédněte s námi do lákadel, která s odstupem času zní někdy až exoticky… Večerník Praha z 2. srpna 1996 ukazuje, po čem a po kom, a taky jak, byla sháňka.

Večerník Praha z roku 1996

Do výška jen třicetiletí

PŘIJMEME do heren muže jako portýry na HPP, a ženy jako pokladní na VP-P, též na DPC. Podmínkou: výpis z trestního rejstříku, schopnost jednat s lidmi, věk do 45 let. Vzdělání – alespoň vyučení… O jakou firmu se jedná konkrétně, se nedočtete.

PŘIJMEME elektromontéry pro práci ve výškách, do 30 let.

BEZP. služba hl. pracovníky pro ostrahu objektů, peněžních ústavů a prac. výjezd. skupiny. Věk do 40 let. Ještě dobré. Jiné bezpečnostní služby požadovaly tehdy zájemce s vlastní zbraní. Ještě, že armáda nyní nehledá letce s vlastní F-35…

FA SOZA zámečnictví přijme ženu na výrobu klíčů, 40 – 45 let, Pro Prahu 6. Mladší či straší žena nebo muž by to nezvládli?

Co takhle Playmate?

DO rychločistírny na Praze 1 v atraktivním prostředí přijmeme pracovnici do 35 let, příjemného vzhledu… Jak asi posuzovalo oddělení lidských zdrojů příjemný vzhled uchazeček? Jako při volbě miss ve filmu Hoří, má panenko? Možná to byla rychločistírna Playboye.

ČEDOK, a. s., přijme muže do 35 let s VŠ na místo: - informatika-spec. I renomovaná cestovka ještě z první republiky vyžadovala lidi podle věku.

MEZINÁRODNÍ spediční koncern se sídlem v P 5-Stodůlkách hledá pro svůj kolektiv mladého pracovníka spediční logistiky. Věk do 30 let… Věk byl důležitý i pro zahraniční zaměstnavatele.

Večerník Praha z roku 1996

HOTEL Hofmeister přijme s okamžitým nástupem recepčního/recepční s dobrou znalostí AJ/NJ, věk do 40 let. Starší by zřejmě nezvládal. Co by asi říkal předem hoteliéra, spisovatel a diplomat Adolf Hofmeister?

MULTICHOICE, s. r. o., hledá nové spolupracovník do oddělení zákaznického servisu. Požadujeme… věk do 25 let. V dalších dvou inzerátech hledají nejdříve věk uchazečů do 30 let, na další pozici do 35 let. Zajímavé myšlenkové postupy.

RENOMOVANÁ sportovní firma přijme na své pracoviště v Praze 10 pracovnici(-ka) pro oblast řízení distribuce zboží vlastním prodejnám. Věk do 35 let.

PNS, a. s., Praha přijme pro pracoviště v Praze 4-Roztylech, pracovník (-ci) požární ochrany a bezpečnosti práce. Požadujeme… věk do 50 let.

Je mi 27 let…

O věku se ale zmiňují i někteří uchazeči o místo. Dobře tehdy věděli, jak někteří zaměstnavatelé vyžadují informaci, kolik je zájemci roků a proto se snažili mít alespoň předem výhodu před konkurenty…

JSEM pečlivá, umím jednat s lidmi, mám 8 let praxe v oboru TV a film. produkce, ale i marketingu, jsem zběhlá v administrativě. Je mi 27 let.

PRODAVAČKA stř. let, schopná, hl. místo i jako vedoucí nebo jiná pr. s lidmi.

41LETÝ ÚSO strojní, ved. provozovny, hledá zam. i mimo obor.

50LETÁ SŠ (technická) praxe správa, údržba, opravy domů, bytů nebo v realitní kanceláři.