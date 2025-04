Autor: iDNES.cz , Metro.cz

12:46

Průsak vody do technologických částí zastavil provoz ve stanici metra Muzeum. Vozy obou linek A i C jí pouze projíždějí. Podle dopravního podniku do metra teče voda kvůli nadzemním stavebním pracím. Omezení potrvá až do čtvrtečního večera.