Knihovničky si Češi oblíbili Knihobudky jsou společným prostorem pro sdílení knih a radosti z četby.

Knihobudky připutovaly do hlavního města z Británie. První knihy v typických červených budkách se objevily ve Felstedu, kousek od Londýna. Britský Telekom nevěděl, co s nepoužívanými budkami. Červené domečky, které jsou pro Británii typické, nechtěl odvézt do šrotu. Obyvatelé Felstedu proto vymysleli, že je promění v knihovny.

Stejně jako tamní operátor, ani ten český nechtěl před lety vrážet peníze do budek, které v době mobilů sloužily už jen jako popelnice či toalety. Knihobudky se chytly a jsou fenomén dodnes.