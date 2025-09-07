Doběhnete až do Charkova? Juliska se opět převleče do modré a žluté

Lubomír Horák je bývalý voják, účastník zahraničních misí. Nyní již podruhé chystá běh nazvaný RUN4UKR. Naplánovaný je na sobotu 27. září, hostit jej bude armádní stadion na Julisce.
Stejně jako v březnu, kdy jsme s RUN4UKR běželi do Kyjeva, exkluzivně využijeme atletický ovál ASC Dukla Praha na Julisce,“ uvádí Horák. V sobotu 1. března bylo ještě ryze zimní počasí, přesto na ovál Julisky během dne vyběhlo 160 běžců. Tehdy se po oválu symbolicky běželo z Prahy do ukrajinské metropole, běžci dohromady nastřádali 838 kilometrů.

SUV pro Zakarpatskou brigádu

„Zbývajících 262 kilometrů uběhlo 25 borců, kteří se nemohli osobně dostavit na stadin a podpořili nás na dálku,“ doplňuje Horák. „Společně jsme tedy uběhli plánovaných 1 200 kilometrů a na startovném, příspěvcích dalších dárců či prodejem občerstvení jsme vybrali 140 729 korun,“ poznamenává pořadatel s tím, že za tyto peníze tým RUN4UKR koupil a opravil SUV Mitsubishi L200, které spolu s pěti kusy nabíjecích stanic Eco Flow odvezl v květnu do Kyjeva. Zde bylo všechno předáno příslušníkům 128. Zakarpatské brigády.

Úctyhodných 1900 kilometrů

„Naším zářijovým cílem nemůže být nic jiného než překonání počtu účastníků a naběhaných kilometrů z březnové akce,“ pokračuje Lubomír Horák a dodává, že poslední sobotu v měsíci se poběží až do Charkova. Z Julisky je to přibližně 1 900 kilometrů, což představuje 4 750 naběhaných koleček.

Systém RUN4UKR je takový, že každý účastník zaplatí symbolické startovné 100 korun, jež je ekvivalentem prostředků za jeden okruh na atletickém stadionu o délce 400 metrů.

Běžet se každopádně dá i virtuálně, a to registrací na webu www.run4ukr.cz. Tam lze ostatně nalézt veškeré další informaci o celém charitativním běhu.

Akce proběhne na Julisce.

