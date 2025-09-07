Stejně jako v březnu, kdy jsme s RUN4UKR běželi do Kyjeva, exkluzivně využijeme atletický ovál ASC Dukla Praha na Julisce,“ uvádí Horák. V sobotu 1. března bylo ještě ryze zimní počasí, přesto na ovál Julisky během dne vyběhlo 160 běžců. Tehdy se po oválu symbolicky běželo z Prahy do ukrajinské metropole, běžci dohromady nastřádali 838 kilometrů.
SUV pro Zakarpatskou brigádu
„Zbývajících 262 kilometrů uběhlo 25 borců, kteří se nemohli osobně dostavit na stadin a podpořili nás na dálku,“ doplňuje Horák. „Společně jsme tedy uběhli plánovaných 1 200 kilometrů a na startovném, příspěvcích dalších dárců či prodejem občerstvení jsme vybrali 140 729 korun,“ poznamenává pořadatel s tím, že za tyto peníze tým RUN4UKR koupil a opravil SUV Mitsubishi L200, které spolu s pěti kusy nabíjecích stanic Eco Flow odvezl v květnu do Kyjeva. Zde bylo všechno předáno příslušníkům 128. Zakarpatské brigády.
Úctyhodných 1900 kilometrů
„Naším zářijovým cílem nemůže být nic jiného než překonání počtu účastníků a naběhaných kilometrů z březnové akce,“ pokračuje Lubomír Horák a dodává, že poslední sobotu v měsíci se poběží až do Charkova. Z Julisky je to přibližně 1 900 kilometrů, což představuje 4 750 naběhaných koleček.
Systém RUN4UKR je takový, že každý účastník zaplatí symbolické startovné 100 korun, jež je ekvivalentem prostředků za jeden okruh na atletickém stadionu o délce 400 metrů.
Běžet se každopádně dá i virtuálně, a to registrací na webu www.run4ukr.cz. Tam lze ostatně nalézt veškeré další informaci o celém charitativním běhu.