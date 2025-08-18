Česko zažilo první větší vlnu veder. Do ulic centra Prahy 1 vyrazili dobrovolní hasiči, kteří chladili rozpálené centrum metropole. „Byla to radost pomáhat a sloužit lidem v ulicích!“ píší na své facebookové stránce.
„Pomocí speciálního vyvíječe vodní mlhy jsme pomáhali občanům i turistům zvládat ta největší vedra, když na rozpálené dlažbě teploty přesahovaly i 45 stupňů,“ říká velitel hasičů Zdeněk Řihák.
Jeho tým vyjíždí vždy na pokyn radnice Prahy 1. A to když teploty dva dny po sobě přesáhnou stanovená maxima. Cisterna kroužila po zatížených ulicích centra od 10 do 20 hodin a všude se setkávala s pozitivním přijetím. Jak zdůraznila starostka první městské části Terezie Radoměřská voda je nepitná ale zdravotně nezávadná.
Čerpá se jak z hasičské nádrže na Loretě, tak především z kolektoru na Uhelném trhu, což je ekologické i ekonomické řešení.
Hasiči používali moderní cisternu Volvo Rosenbauer CAS 30 s kapacitou nádrže 4 tisíce litrů vody a za denní směnu takto v ulicích rozdistribuovali mezi rozpálené občany na 80 tisíc litrů.