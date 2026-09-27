Kdysi jsem menší keř popínavé rostliny, jejíž plody jsou součástí pivní chuti, potkával na cyklostezce od Zbraslavi na pravém břehu Vltavy pod Radotínským mostem. Vinul se na pletivu, které odděluje cyklostezku od železniční trati. Pak křoviska důkladně vymýtili a zmizel i ojedinělý chmelový keř.
Teď jsem narazil na chmelové šišky při běhání po „strakonické“ cyklostezce, jak říkám trase na levém břehu řeky pod Strakonickou, která míří od Zlíchova k Velké Chuchli a dál. Divoký chmel tu letos narostl výhradně mezi Branickým a Barrandovským mostem.
Historie chmele
Podél stezky se střídala hustá „hnízda“ s řídkými porosty. Všechny keře, až na dvě tři výjimky u strakonické silnice, rostly v blízkosti Vltavy. Chmel, jak známo, má rád hodně vody (ale ne přespříliš). Letošní vedra mu svědčila a dostatek vody čerpal z blízkosti vltavského toku.
Chmelaři i pivovarníci kdysi říkali, že na jeden půllitr stačí tři šištičky. S nadsázkou se dá říci, že letos narostly mezi oběma mosty, na přibližně šestnácti stech metrech, chmelové plody pro tisíce půllitrů. Kde se tu najednou vzaly, nevím. Možná ho tu jako rezervu při stavu nouze vysadili pivovarníci z nedalekého smíchovského pivovaru.
V Praze se, jak alespoň naznačuje název ulice, pěstovával chmel na hranici Žižkova a Jarova, kde to dokládá pojmenování Na Chmelnici. Na rozdíl od vína, které se bez hroznů neobešlo, se ve středověku často pivo vařilo bez chmele.
Ten nahrazovaly nejrůznější byliny a pěstování chmele bylo tehdy v Praze a jejím okolí výjimkou. S ohledem na letošní bohatou úrodu podél vltavského břehu se ale možná blýská na časy…
Co je to dočesná?