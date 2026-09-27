Dočesná v Praze? Kolem Vltavy letos v létě vyrostly tisíce pivních půllitrů

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
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Chmel u vltavské cyklostezky pod Branickým mostem

Chmel u vltavské cyklostezky pod Branickým mostem | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Chmel u vltavské cyklostezky pod Barrandovským mostem
Chmel u vltavské cyklostezky
V těchto místech pod Radotínským mostem rostl na plotě před lety chmel.
Chmel u vltavské cyklostezky
15 fotografií
Chmelové brigády v tradiční podobě, kdy na jaře vyráželi povinně středoškoláci a na sklizeň pak vysokoškoláci, jsou dávnou minulostí. Kdo si ale chtěl na sklonku léta natrhat zelené, typicky vonící šištice, nemusel jezdit daleko. Bohatou úrodu nabídl i vltavský břeh v hlavním městě.

Kdysi jsem menší keř popínavé rostliny, jejíž plody jsou součástí pivní chuti, potkával na cyklostezce od Zbraslavi na pravém břehu Vltavy pod Radotínským mostem. Vinul se na pletivu, které odděluje cyklostezku od železniční trati. Pak křoviska důkladně vymýtili a zmizel i ojedinělý chmelový keř.

Chmel u vltavské cyklostezky se vyšplhal dokonce na říční značku.

Teď jsem narazil na chmelové šišky při běhání po „strakonické“ cyklostezce, jak říkám trase na levém břehu řeky pod Strakonickou, která míří od Zlíchova k Velké Chuchli a dál. Divoký chmel tu letos narostl výhradně mezi Branickým a Barrandovským mostem.

Historie chmele

  • U nás je pěstování chmele doloženo od 11. století, a to zejména v klášterech.
  • Chmel se v této době dostal do kultur – chmelnic, a aby lépe rostl a vynášel, začal být „veden“ na tyčích.
  • Vynikající kvality českého chmele si uvědomil již Karel IV., když zakázal vývoz české chmelové sádě do zahraničí dokonce pod trestem smrti a řez chmele povolil jen lidem k tomu zvláště vyučeným.
  • Chmel se nejprve pěstoval roztroušeně po celém území, ale v průběhu let se pěstování soustředilo v Čechách do území mezi řekami Ohří, Labem, Berounkou a Vltavou a na Moravě na Tršicku.

Takhle to vypadá na Žatecku na chmelnicích při sklizni.

Podél stezky se střídala hustá „hnízda“ s řídkými porosty. Všechny keře, až na dvě tři výjimky u strakonické silnice, rostly v blízkosti Vltavy. Chmel, jak známo, má rád hodně vody (ale ne přespříliš). Letošní vedra mu svědčila a dostatek vody čerpal z blízkosti vltavského toku.

Chmelaři i pivovarníci kdysi říkali, že na jeden půllitr stačí tři šištičky. S nadsázkou se dá říci, že letos narostly mezi oběma mosty, na přibližně šestnácti stech metrech, chmelové plody pro tisíce půllitrů. Kde se tu najednou vzaly, nevím. Možná ho tu jako rezervu při stavu nouze vysadili pivovarníci z nedalekého smíchovského pivovaru.

V Praze se, jak alespoň naznačuje název ulice, pěstovával chmel na hranici Žižkova a Jarova, kde to dokládá pojmenování Na Chmelnici. Na rozdíl od vína, které se bez hroznů neobešlo, se ve středověku často pivo vařilo bez chmele.

Ten nahrazovaly nejrůznější byliny a pěstování chmele bylo tehdy v Praze a jejím okolí výjimkou. S ohledem na letošní bohatou úrodu podél vltavského břehu se ale možná blýská na časy…

Co je to dočesná?

  • Dočesná je tradiční česká slavnost, která se koná po sklizni chmele. Jejím symbolem je dočesný věnec uvitý z chmele a obilí.
  • Nejznámější a největší akcí tohoto druhu v Evropské unii je Žatecká Dočesná, kterou pořádá Městské divadlo Žatec na náměstí Svobody a v okolních uličkách královského města.
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