Třináctá městská část rozšiřuje dostupnost zdravotní péče pro rodiny s dětmi. Nově mohou rodiče využít pediatrickou ambulanci také každou sobotu na Poliklinice AKESO v Nových Butovicích. Ambulance je určena jak pro registrované, tak pro neregistrované pacienty z Prahy 13 a okolí. Cílem je podle radních jediné: Aby rodiče nemuseli řešit běžné dětské nemoci na pohotovosti ani zbytečně odkládat návštěvu lékaře.
Rychlá pomoc místo čekání v nemocnici
„Chceme, aby rodiče z Prahy 13 měli možnost řešit zdravotní potíže svých dětí rychle a bez zbytečného čekání na nemocničních pohotovostech. Proto jsme podpořili víkendový provoz pediatrické ambulance,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Sobotní provoz pomůže hlavně v situacích, kdy dítě potřebuje lékaře, ale nejde o život ohrožující stav.
Kdy vyrazit do ambulance
Ambulance je otevřena každou sobotu od osmi do čtrnácti hodin a poskytuje základní vyšetření, diagnostiku i léčbu běžných dětských onemocnění. Rodiče ji mohou využít například při náhlé horečce, bolestech v krku, respiračních potížích či jiných akutních obtížích. Služba je navíc dostupná i pro děti, které v zařízení nejsou registrované.
Kdy raději jinam
Naopak pro úrazy, silné bolesti břicha nebo závažnější stavy ambulance určena není. V takových případech je stále nutné vyrazit na pohotovost.
Bez objednání ani krok
Malý háček tu ale je. Návštěva je možná pouze po předchozím objednání na telefonním čísle +420 233 555 000. Právě objednávkový systém má zajistit, že rodiče nebudou trávit hodiny v čekárně a provoz zůstane plynulý.
Úleva pro rodiče i lékaře
Praha 13 tímto krokem reaguje na dlouhodobou poptávku rodičů po lepší dostupnosti pediatrické péče. Zároveň jde o snahu odlehčit nemocničním pohotovostem, které často řeší i případy, jež by šly zvládnout v běžné ambulanci.
Více informací naleznete na webu praha13.cz.