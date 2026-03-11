Doprava na okraji Prahy a Středočeského kraje dlouhodobě houstne. A bude hůř!
Největší a nejznámější
Výstavba přeložky Silnice I/12 Běchovice–Úvaly, která probíhá mezi Běchovice, Újezdem nad Lesy a Úvaly a potrvá i během roku 2026, je bezpochyby jednou z nejmarkantnějších. Kvůli stavbě dochází k uzavírkám některých místních komunikací a omezení provozu v okolí. Se stavbou souvisí také práce na části Pražský okruh D0 (úsek Běchovice–D1), které mohou způsobovat zúžení jízdních pruhů nebo krátkodobé uzavírky přilehlých silnic. Menší omezení se objevují i na jižním okraji Prahy v okolí Kunratic a Libuše, kde probíhají práce související s výstavbou Metra D.
Novinka u Klánovic
Středočeský kraj rovněž připravuje novou silniční propojku na východě Prahy, která má odlehčit dopravě mezi Klánovicemi a Šestajovicemi. Nová komunikace propojí místní silnice s dálnicí D11 a má snížit zátěž na přetížené ulice obcí, jež nyní slouží jako tranzitní trasy do hlavního města. Projekt je zatím ve fázi přípravy a plánování a jeho realizace bude záviset na dokončení projektové dokumentace, získání povolení a zajištění financování. Cílem je bezpečnější a plynulejší doprava pro místní obyvatele i dojíždějící.
Zdržení na D4
Komplikace čekají na řidiče směřující do metropole po dálnici D4. Most přes dálnici u Jíloviště totiž brzy čeká zásadní rekonstrukce. Stávající konstrukce mostu, která převádí silnici III/11513 přes dálnici, je ve špatném stavu, a proto ji Středočeský kraj nejprve odstraní a následně postaví nový most. Projekt nové stavby je již schválen a práce mají začít ve druhém čtvrtletí letošního roku. Nový most má být navržen tak, aby byl připraven i na budoucí rozšíření dálnice D4, jak plánuje Ředitelství silnic a dálnic, a odhadované náklady činí asi 93 milionů korun.
„Konstrukce mostu má řadu závad, v některých místech do ní zatéká. Nechtěli jsme nic podcenit,“ nechal se slyšet radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek a dodává, že samotná demolice mostu přes D4 má dálnici na krátkou dobu dokonce zcela uzavřít.
Co dalšího se chystá
V samotné Praze pokračují opravy hlavních ulic, například Holečkovy ulice, a oblasti Horních Řep, kde je omezen tranzitní provoz a dlouhodobé rekonstrukce komplikují průjezd centrem. Dočasné uzavírky se objevují také kvůli akcím, například Generali 1/2Maraton Praha na konci tohoto měsíce způsobí omezení v Praze 1. V plánu je také rekonstrukce Kbelské ulice. Minimálně v dubnu zde potrápí řidiče zúžená vozovka.
Ve Středočeském kraji se plánují uzavírky důležitých silnic, například Pražské ulice v Dobřichovicích a silnice II/101 mezi Dolními Břežany a Zbraslaví, kde budou probíhat rozsáhlé rekonstrukce. Řidičům se jako obvykle doporučuje sledovat aktuální dopravní informace a plánovat cestu s dostatečnou časovou rezervou.