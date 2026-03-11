Doprava na hranici Prahy a Středočeského kraje dál houstne. Víme, kde se řidiči zaseknou

  16:27
V nejbližších měsících se na hranici hlavního města chystá nebo už probíhá několik větších dopravních omezení. Přinášíme ta nejdůležitější, jež mohou ovlivnit dojíždění do metropole. Některá vás možná překvapí.

Podobně jako kvůli mostu u Jíloviště (na fotografii) byla dálnice D4 před lety na krátkou dobu zcela uzavřena i kvůli jinému přemostění přes Strakonickou, a to u Zbraslavi. | foto: Stredoceskykraj.cz

Doprava na okraji Prahy a Středočeského kraje dlouhodobě houstne. A bude hůř!

Největší a nejznámější

Výstavba přeložky Silnice I/12 Běchovice–Úvaly, která probíhá mezi Běchovice, Újezdem nad Lesy a Úvaly a potrvá i během roku 2026, je bezpochyby jednou z nejmarkantnějších. Kvůli stavbě dochází k uzavírkám některých místních komunikací a omezení provozu v okolí. Se stavbou souvisí také práce na části Pražský okruh D0 (úsek Běchovice–D1), které mohou způsobovat zúžení jízdních pruhů nebo krátkodobé uzavírky přilehlých silnic. Menší omezení se objevují i na jižním okraji Prahy v okolí Kunratic a Libuše, kde probíhají práce související s výstavbou Metra D.

Novinka u Klánovic

Středočeský kraj rovněž připravuje novou silniční propojku na východě Prahy, která má odlehčit dopravě mezi Klánovicemi a Šestajovicemi. Nová komunikace propojí místní silnice s dálnicí D11 a má snížit zátěž na přetížené ulice obcí, jež nyní slouží jako tranzitní trasy do hlavního města. Projekt je zatím ve fázi přípravy a plánování a jeho realizace bude záviset na dokončení projektové dokumentace, získání povolení a zajištění financování. Cílem je bezpečnější a plynulejší doprava pro místní obyvatele i dojíždějící.

Zdržení na D4

Komplikace čekají na řidiče směřující do metropole po dálnici D4. Most přes dálnici u Jíloviště totiž brzy čeká zásadní rekonstrukce. Stávající konstrukce mostu, která převádí silnici III/11513 přes dálnici, je ve špatném stavu, a proto ji Středočeský kraj nejprve odstraní a následně postaví nový most. Projekt nové stavby je již schválen a práce mají začít ve druhém čtvrtletí letošního roku. Nový most má být navržen tak, aby byl připraven i na budoucí rozšíření dálnice D4, jak plánuje Ředitelství silnic a dálnic, a odhadované náklady činí asi 93 milionů korun.

Pirátská daň za mobilitu: Proč Praha zdražuje MHD, zatímco efektivita pokulhává?

„Konstrukce mostu má řadu závad, v některých místech do ní zatéká. Nechtěli jsme nic podcenit,“ nechal se slyšet radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek a dodává, že samotná demolice mostu přes D4 má dálnici na krátkou dobu dokonce zcela uzavřít.

Co dalšího se chystá

V samotné Praze pokračují opravy hlavních ulic, například Holečkovy ulice, a oblasti Horních Řep, kde je omezen tranzitní provoz a dlouhodobé rekonstrukce komplikují průjezd centrem. Dočasné uzavírky se objevují také kvůli akcím, například Generali 1/2Maraton Praha na konci tohoto měsíce způsobí omezení v Praze 1. V plánu je také rekonstrukce Kbelské ulice. Minimálně v dubnu zde potrápí řidiče zúžená vozovka.

Půlmaraton v Praze 2026 omezí dopravu v centru. Podívejte se, které ulice se uzavřou

Ve Středočeském kraji se plánují uzavírky důležitých silnic, například Pražské ulice v Dobřichovicích a silnice II/101 mezi Dolními Břežany a Zbraslaví, kde budou probíhat rozsáhlé rekonstrukce. Řidičům se jako obvykle doporučuje sledovat aktuální dopravní informace a plánovat cestu s dostatečnou časovou rezervou.

