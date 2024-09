Dopravce i Lesy mají svůj med. Úly na střechách firem jsou populárním způsobem propagace

„Skutečně jsme se stali oficiálním registrovaným včelařem a členem Českého svazu včelařů na podzim loňského roku. DPP zatím vlastní tři včelstva, která jsou umístěna na střeše administrativní budovy ve vozovně Vokovice. Díky jejich poloze pochází vokovický med především z nektaru sbíraného včelami v malebném údolí Divoké Šárky,“ říká pro deník Metro mluvčí DPP Aneta Řehková s tím, že se o včelstva ve svém volném čase starají zaměstnanci dopravního podniku, kteří jsou sami dlouholetými aktivními včelaři.

Podle vedoucího provozu vozovny Vokovice a novopečeného hlavního včelaře DPP Martina Skapy si i přes atypické jaro, kdy kvůli mrazům podstatná část květů s potencionální snůškou zmrzla, včely našly jiný zdroj potravy, který okolí vozovny Vokovice poskytuje.

Medárna Lesů se nachází v Záběhlicích.

„Z loňských dvou oddělků se nám podařilo v rámci jarního rozvoje včely vytáhnout do silného a zdravého včelstva a rozšířit tak počet úlů na tři. Ačkoliv byla nepříznivá sezona, podařilo se nám vytočit pětatřicet kilogramů smíšeného medu ze dvou včelstev. Uvidíme, jaké výzvy přinese příští sezona, ale jsme na ni stejně jako včely připraveni a natěšeni,“ popisuje Skapa a dodává, že vzhledem k vytočenému množství je vokovický med dopravního podniku zatím neprodejný a bude sloužit takzvaně k reprezentačním účelům. Je to tedy jakási limitovaná edice neboli limitka. „Do budoucna bychom chtěli navýšit počet včelstev a případně je umístit i do jiných vozoven, garáží či dep,“ prozradila našemu deníku Řehková.

Svou limitovanou, nicméně veřejnosti dostupnou edici včelího produktu z vlastních včelnic každoročně nabízí i jiná městská firma – Lesy hlavního města Prahy (LHMP). „Na naše včelí úly narazíte třeba v Kunratickém lese, v Prokopském údolí, v Divoké Šárce nebo v našem zahradnictví v Ďáblicích. A právě z těchto včelnic pochází med, který si u nás můžete pořídit,“ uvádí pro deník Metro mluvčí Lesů Petra Fišerová s tím, že je chov včel nyní určitým trendem ve spojitosti s zdravým životním stylem a prostředím.

Do chuti místního medu se promítá i fakt, že se zde mohou včely pást na ovocných stromech, lesních dřevinách i na lučních porostech.

„Je to také určitý způsob propagace a řada firem, divadel a tak dále toho využívá, umisťuje úly třeba na střechy svých institucí a podobně. Obecně platí, že med z Prahy je nejen kvalitní, ale i chuťově pestrý. Jsou zde pestré možnosti včelí pastvy například ve srovnáním s řepkovým polem,“ vysvětluje pro Metro Fišerová.

Kvalita medu se pak dle Fišerové odvíjí od včelaře, respektive na způsobu získávání medu. Tak se může i kvalitní med od včel lehce zkazit. „My máme spojené včelařství i s edukační funkcí a využíváme včely a včelnice pro programy pro školy a veřejnost. Takový přesah u některých firem není,“ usmívá se Fišerová s tím, že se Lesy jako instituce nemohou ke kvalitě včelích produktů jiných společností vyjadřovat. Včetně medu DPP. „To je možné pouze na základě například chemického rozboru,“ míní Fišerová. Úly v Praze naleznete také třeba na střeše Národního divadla, na vršku budovy magistrátu, na hotelu i řadě dalších komerčních budov. Úly v městském prostředí nejsou jen výsadou Prahy, ale také Brna. Svůj městský med stáčejí i v Kyjově. V Ostravě zase čest města v tomto ohledu zachraňuje zoologická zahrada.