Dopravce i Lesy mají svůj med. Úly na střechách frčí, najdete je v Prokopáku nebo i v Šárce

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:45
„Ve vozovně Vokovice jsme letos vytočili sedmdesát kilogramů lahodného medu,“ chlubí se zaměstnanci dopravního podniku. Pokud bydlíte na Veleslavíně, konkrétně poblíž tramvajové zastávky Vozovna Vokovice, možná jste nedávno slyšeli sborově volat místní zaměstnance hlasité hurá.
I na střeše vozovny lze vytvářet podmínky pro život opylovačů. | foto: DPP

Je tomu jen pár dní, co se největší dopravce působící v hlavním městě – Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) – pochlubil poměrně nezvyklou záležitostí. Jeho zaměstnanci totiž vytočili historicky druhou várku medu z vlastních včelstev.

„Navazujeme na loňský úspěch s vlastními včelstvy a medem z areálu vozovny Vokovice. I letos se podařilo vytočit kvalitní smíšený med, a to dvojnásobné množství oproti loňsku. Zatímco loni DPP stočil ze dvou včelstev 35 kilogramů medu, letos se podařilo ze tří včelstev vytočit dvojnásobek,“ říká pro deník Metro mluvčí DPP Aneta Řehková s tím, že sedmdesát kilogramů lahodného medu pochází převážně z nektaru nasbíraného v okolí vozovny Vokovice, tedy u okolních zahrádkářských osad v údolí Divoké Šárky, což mu dodává jedinečný charakter.

Včelí odpočinek

„O včelstva na střeše administrativní budovy vozovny se ve svém volném čase starají zaměstnanci DPP – dlouholetí aktivní včelaři. Včelstva jsou podle Řehkové nyní již zakrmena a připravena na zimní klidové období. „Probíhá vývoj takzvané zimní generace včel, která má dostatek sil přečkat chladné měsíce až do jara. Na podzim bude provedena fumigace proti varoáze, aby se minimalizovalo riziko napadení roztoči. Poté budou včely ponechány v klidu, aby mohly nerušeně odpočívat,“ dodává pro Metro Řehková.

Sedmdesát kilogramů medu je pro dopravce úspěch.

Med, který v příští sezoně včely vyprodukují, plánuje DPP opět využít v rámci reprezentačních aktivit. „Kromě chuti je med také ceněn pro své zdravotní benefity – obsahuje antioxidanty, enzymy a přírodní látky, které podporují imunitu, zklidňují podrážděné hrdlo, pomáhají při trávení a mají antibakteriální účinky. Med z Vokovic tak není jen symbolem udržitelnosti, ale i přírodní cestou ke zdraví,“ doplňuje Řehková.

Chov včel jako trend?

Svou limitovanou, nicméně veřejnosti dostupnou, edici včelího produktu z vlastních včelnic každoročně nabízí také jiná městská firma – Lesy hlavního města Prahy (LHMP). „Na naše včelí úly narazíte třeba v Kunratickém lese, v Prokopském údolí, v Divoké Šárce nebo v našem zahradnictví v Ďáblicích. A právě z těchto včelnic pochází med, který si u nás můžete pořídit,“ uvádí pro deník Metro mluvčí Lesů Petra Fišerová s tím, že je chov včel nyní určitým trendem ve spojitosti s zdravým životním stylem a prostředím.

Úly v Praze naleznete také třeba na střeše Národního divadla, na vršku budovy magistrátu, na hotelu i řadě dalších komerčních budov. Úly v městském prostředí nejsou jen výsadou Prahy, ale také Brna. Svůj městský med stáčejí i v Kyjově. V Ostravě zase čest města v tomto ohledu zachraňuje kupříkladu zoologická zahrada.

