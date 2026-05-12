Dopravní peklo? Desetitisíce aut v jednom pruhu. Důležitá východopražská tepna potřebuje opravu

Autor: Metro.cz
  7:50
Měsíc a půl by měla být uzavřena Kbelská ulice. Přesně tříkilometrový úsek mezi Novopackou a Cínoveckou. Oprava je nutná, Kbelskou denně projede velké množství kamionů. Od kdy bude klíčový úsek uzavřen a jaký je v plánu režim? Odpovědi najdete níže.
Severovýchod Prahy čeká přes léto výrazné dopravní omezení. Největší letošní stavbou v oblasti Prahy 8 a Prahy 9 bude oprava Kbelské ulice, jedné z klíčových tepen této části metropole. Práce odstartují 2. července a potrvají až do 15. srpna, řidiči se tak musí připravit na komplikace v dopravě i možné objížďky.

„Doprava bude vedena v tunelových koridorech. Nejde o tunelové stavby v pravém slova smyslu, ale o svedení dopravního proudu na obou koncích rekonstruovaného úseku do virtuálního tunelu tak, aby řidiči nesjížděli ani nenajížděli na průběžné části trasy. Od toho si slibujeme, že to pomůže zajistit plynulý průjezd,“ řekl náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Mluví o rekonstrukci části Kbelské ulice. Se zprávou přišel server iDNES.cz.

Rekonstrukce je nutná

Ředitel úseku dopravního inženýrství TSK Michal Peterka uvedl, že ve směru z centra bude možné na Kbelskou najet pouze z Novopacké. Auta přijíždějící z Průmyslové budou muset jet objízdnou trasou přes Novopackou. Na mimoúrovňových křižovatkách s Mladoboleslavskou a Proseckou budou sjezdy i nájezdy na Kbelskou uzavřeny.

Kbelská supluje neexistující městský i Pražský okruh na severovýchodě Prahy. Podle zástupců města a TSK je komunikace i kvůli velkému množství kamionové dopravy ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná.

Hloubětínský tunel

Mimochodem, Praha má také v plánu během několika let překopat křižovatku ulic Kolbenova a Kbelská. Křižovatka dopravně zatížených ulic má vést pod zemí. Nový hloubětínský tunel má pomoci zlepšit životnímu prostředí, město by ho chtělo mít hotový do roku 2031.

„Hloubětínský tunel zlepší dopravní situaci a současně pomůže zhojit šrám, který způsobil Průmyslový polookruh na tváři Hloubětína. Díky úpravě křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova a novému tunelu zvýšíme 1,5krát kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu. Řidiči už nebudou muset čekat na křižovatkách a projedou pohodlně bez zastavení pod zemí. Zároveň zkultivujeme prostor na povrchu, kde vysadíme nová stromořadí a vybudujeme kvalitní cesty pro pěší a cyklisty,“ řekl k plánované stavbě v únoru 2023 tehdejší náměstek pro pražskou dopravu Adam Scheinherr. Hloubětínský tunel už dostal první ekologické povolení EIA.

V úseku takzvaného Průmyslového polookruhu se nachází dvě přetížené křižovatky, převedení dopravy pod zem tak zvýší plynulost a bezpečnost dopravy a pomůže zlepšit životní prostředí v celé oblasti. Cílem úprav je zlepšení pohybu po Praze pro všechny účastníky dopravy, tj. automobily, MHD, pěší a cyklisty, omezení dlouhých kolon vozidel před křižovatkami a zlepšení životního prostředí v oblasti, kde se nachází mnoho rodinných i činžovních domů.

Dopravní peklo? Desetitisíce aut v jednom pruhu. Důležitá východopražská tepna potřebuje opravu

