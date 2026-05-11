Dopravní peklo? Desetitisíce aut v jednom pruhu. Jedna z nejvytíženějších ulic v Praze se uzavře

Autor: Metro.cz
  16:41
Měsíc a půl by měla být uzavřena Kbelská ulice. Přesně tříkilometrový úsek mezi Novopackou a Cínoveckou. Oprava je nutná, Kbelskou denně projede velké množství kamionů. Od kdy bude klíčový úsek uzavřen a jaký je v plánu režim? Odpovědi najdete níže.
Fotogalerie3

Kolony na zúžené D1 při začátku rozšiřování na šest pruhů (194. až 196. kilometr, mezi sjezdy na I/52 a D2). (1. srpna 2023) | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Severovýchod Prahy čeká přes léto výrazné dopravní omezení. Největší letošní stavbou v oblasti Prahy 8 a Prahy 9 bude oprava Kbelské ulice, jedné z klíčových tepen této části metropole. Práce odstartují 2. července a potrvají až do 15. srpna, řidiči se tak musí připravit na komplikace v dopravě i možné objížďky.

„Doprava bude vedena v tunelových koridorech. Nejde o tunelové stavby v pravém slova smyslu, ale o svedení dopravního proudu na obou koncích rekonstruovaného úseku do virtuálního tunelu tak, aby řidiči nesjížděli ani nenajížděli na průběžné části trasy. Od toho si slibujeme, že to pomůže zajistit plynulý průjezd,“ řekl náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Mluví o rekonstrukci části Kbelské ulice. Se zprávou přišel server iDNES.cz.

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Rekonstrukce je nutná

Ředitel úseku dopravního inženýrství TSK Michal Peterka uvedl, že ve směru z centra bude možné na Kbelskou najet pouze z Novopacké. Auta přijíždějící z Průmyslové budou muset jet objízdnou trasou přes Novopackou. Na mimoúrovňových křižovatkách s Mladoboleslavskou a Proseckou budou sjezdy i nájezdy na Kbelskou uzavřeny.

Kbelská supluje neexistující městský i Pražský okruh na severovýchodě Prahy. Podle zástupců města a TSK je komunikace i kvůli velkému množství kamionové dopravy ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná.

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Hloubětínský tunel

Mimochodem, Praha má také v plánu během několika let překopat křižovatku ulic Kolbenova a Kbelská. Křižovatka dopravně zatížených ulic má vést pod zemí. Nový hloubětínský tunel má pomoci zlepšit životnímu prostředí, město by ho chtělo mít hotový do roku 2031.

Vizualizace - pohled od Kolbenovy na jih

„Hloubětínský tunel zlepší dopravní situaci a současně pomůže zhojit šrám, který způsobil Průmyslový polookruh na tváři Hloubětína. Díky úpravě křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova a novému tunelu zvýšíme 1,5krát kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu. Řidiči už nebudou muset čekat na křižovatkách a projedou pohodlně bez zastavení pod zemí. Zároveň zkultivujeme prostor na povrchu, kde vysadíme nová stromořadí a vybudujeme kvalitní cesty pro pěší a cyklisty,“ řekl k plánované stavbě v únoru 2023 tehdejší náměstek pro pražskou dopravu Adam Scheinherr. Hloubětínský tunel už dostal první ekologické povolení EIA.

Vizualizace - pohled od Kolbenovy na jih

V úseku takzvaného Průmyslového polookruhu se nachází dvě přetížené křižovatky, převedení dopravy pod zem tak zvýší plynulost a bezpečnost dopravy a pomůže zlepšit životní prostředí v celé oblasti. Cílem úprav je zlepšení pohybu po Praze pro všechny účastníky dopravy, tj. automobily, MHD, pěší a cyklisty, omezení dlouhých kolon vozidel před křižovatkami a zlepšení životního prostředí v oblasti, kde se nachází mnoho rodinných i činžovních domů.

Témata: tunel

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Na seznam kulturního dědictví Zlínského kraje přibyla obchůzka ze Žlutavy

ilustrační snímek

Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje přibyla mikulášská obchůzka ze Žlutavy na Zlínsku. Její zvláštností je bohaté...

11. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

V Neratovicích začne přestavba křižovatky mezi Mládežnickou a Masarykovou ulicí

ilustrační snímek

V centru Neratovic na Mělnicku začne v nejbližších týdnech přestavba křížení Mládežnické a Masarykovy ulice. Na křižovatce mimo jiné přibudou semafory. Práce...

11. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Zlínský kraj chce v dotazníku zjistit, jaké sociální služby lidé potřebují

ilustrační snímek

Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují. Jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří...

11. května 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Vysočina začne připravovat stavbu centrální prádelny za 585 milionů korun

ilustrační snímek

Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů...

11. května 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Liberci testují technologie, které umožní rychle reagovat na potíže seniorů

ilustrační snímek

Speciální podložka v posteli, SOS tlačítka, senzory, které sledují teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu dusičitého v pokoji, a další chytré technologie testují...

11. května 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Lanškroun hostil sportovní dřevorubce. V kategorii žen zaválely sestry s maminkou

Zdeněk Mařas a Martin Kalina. (8. května 2026)

Poslední kvalifikační závod série Stihl Timbersports přilákal do Lanškrouna závodníky z celé republiky i davy diváků. O vítězství tradičně rozhodovaly rychlost, přesnost a síla. Na letošní...

11. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Lidé věří v nesmrtelnost a tak se v rodinách nedebatuje o dědictví. Soudy pak mají moc práce

dědictví - notář vše neohlídá

Tomu továrnu, tomu jachtu, tomu chalupu. Dědictví může být požehnáním, ale také natropit pěkný nepořádek ve vztazích. Ukazuje se ale, že se na toto téma v rodinách neradi bavíme. Co nás od toho...

11. května 2026  17:09

Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního plánu, který nechalo zpracovat MMR

ilustrační snímek

Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního rozvojového plánu ČR (ÚRP), který nechalo zpracovat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Do konce týdne zašle k...

11. května 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Ve Zlíně bude vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek

ilustrační snímek

Ve Zlíně bude od středy vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek. Salon filmových klapek, který je součástí doprovodného programu Zlín Film...

11. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Největší sucho bylo v ČR minulý týden, na třetině území zůstává nejhorší stupeň

ilustrační snímek

Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší...

11. května 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přerovské úředníky čeká stěhování, přesunou se do nového sídla magistrátu

PĹ™erovskĂ© ĂşĹ™ednĂ­ky ÄŤekĂˇ stÄ›hovĂˇnĂ­, pĹ™esunou se do novĂ©ho sĂ­dla magistrĂˇtu

Přerovský magistrát čeká od druhé poloviny května velké stěhování, přes sto úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu. Stěhování...

11. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Na Karláku. Leháro a sluníčko potěší i nejedno srdíčko.

vydáno 11. května 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.