Dopravu ochromí oslavy výročí 150 let MHD i uzavírka tunelu. Prahu čeká hodně nabitý víkend

Autor: Metro.cz
  7:20
Pražany čeká náročný víkend plný sportovních i kulturních akcí, které omezí dopravu. Policie i dopravní podnik upozorňují, že lidé by měli počítat s objížďkami, kolonami a přizpůsobit tomu své cesty. Nejvýraznější komplikací bude úplná uzavírka Vyšehradského tunelu.
Vyšehradský tunel uzavřeli kvůli lovci železa (25. února 2017). | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Praha má před sebou víkend, jaký už dlouho nezažila. Do metropole zamíří tisíce lidí. Uzavírky, objížďky a kolony se dotknou prakticky všech částí města. Podívejte se na přehled:

Úplná uzavírka Vyšehradského tunelu

Kvůli havarijní opravě bude Vyšehradský tunel uzavřen:

  • Sobota 20. 9. a neděle 21. 9. vždy od 7:00 do 22:00
  • Pohyb pěších a cyklistů zůstává zachován
  • Sobota: tunelem projede jen náhradní autobusová doprava
  • Neděle: průjezd nebude možný vůbec

Objízdné trasy

  • Směr do centra: Jeremenkova – Na Strži – 5. května
  • Opačný směr: Ječná – Sokolská – 5. května – Jeremenkova
  • Další možnost: Vnislavova – Čiklova – Petra Rezka

Pražská 50: cyklistický závod přes Okoř a Šárku

V sobotu 20. září odstartuje v 10:00 v Dejvicích hlavní cyklistický závod Pražská 50. Trasa povede mimo jiné přes Horoměřice, Velké Přílepy, Okoř, Tuchoměřice, Nebušice a Šárku. Start i cíl je v Dejvicích.

Tramvajový průvod Prahou.

Tramvajový průvod projede centrem města

V neděli dopoledne začne v Sokolovské ulici výstava, po níž v 11:00 vyjedou historické tramvaje na slavnostní jízdu.

Trasa průvodu (rychlost 5–10 km/h):
Florenc – Náměstí Republiky – Čechův most – Mánesův most – Křižovnické náměstí – Národní divadlo – Václavské náměstí – Senovážné náměstí – cíl na Špejcharu (kolem 14:00).

Obří průvod i unikátní vozovna. Pražská hromadná doprava o víkendu slaví 150 let své existence

Sparta proti Plzni, Dukla proti Bohemians

  • Sobota 20. 9., 18:00 – AC Sparta Praha vs. FC Viktoria Plzeň
  • Neděle 21. 9., 13:00 – FK Dukla Praha vs. Bohemians Praha 1905

Další shromáždění a piety

Kromě sportovních akcí proběhnou v metropoli také různé shromáždění a pietní akce, některé i formou pochodu. Policie doporučuje motoristům sledovat aktuální dopravní informace. Řidiči by měli počítat s uzavírkami a zpomalením provozu.

