DPP omlazuje tramvaje Škoda 14T. Nízkopodlažní vozy se úprav dočkaly po 20 letech

Autor: Metro.cz
  13:46
Tramvaje Škoda 14T, které patří k prvním plně nízkopodlažním vozům v pražském provozu, procházejí modernizací. Dopravní podnik tím reaguje na skutečnost, že tyto vozy slouží cestujícím už zhruba dvacet let a postupně potřebují obnovu.
Tramvaje 14T, které modernizací prošly, poznáte hned na první pohled. Dostaly...

Tramvaje 14T, které modernizací prošly, poznáte hned na první pohled. Dostaly totiž nové oranžové transparenty s číslem linky a konečnou. Oproti původním se tím znatelně zlepšila jejich čitelnost. | foto: PID

Transparenty jsou nové i v interiéru, kde poskytují mnohem více informací -...
Patrně nejvýraznější interiérovou změnou je rozdělení velkého schodu do zvýšené...
Vozy, které ještě nepodstoupily změnu uspořádání sedadel ve vysokých článcích z...
Zlepšuje se dostupnost tlačítek otevírání dveří, nově se objevují i na tyčích,...
Typ 14T byl do Prahy zaveden po neúspěšném pokusu o dlouhodobý provoz tramvají RT6 z 90. let. Právě „čtrnáctky“ se tak staly prvními skutečně moderními tramvajemi, které se v metropoli natrvalo prosadily.

Všechno nejlepší. Pětičlánková tramvaj Škoda 14T slaví na pražských kolejích kulaté jubileum

Modernizace se už dočkaly první kusy. Úpravy mají přinést vyšší komfort pro cestující i zlepšení technického stavu vozidel.

Podrobnosti o jednotlivých změnách jsou uvedeny u jednotlivých fotografií v galerii výše.

55 vozů v ulicích

  • Škoda 14T měří přes 30 metrů, skládá se z pěti článků spojených klouby a přepraví až 200 cestujících.
  • Tramvaj přezdívaná „Porsche“ se objevila ve třech různých designech, přičemž všechny typy je možné aktuálně vidět v ulicích Prahy.
  • V letech 2005 až 2008 bylo pořízeno celkem 60 tramvají tohoto typu a nyní (k 1. 1. 2026) je v provozu 55 vozů.

