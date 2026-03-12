Typ 14T byl do Prahy zaveden po neúspěšném pokusu o dlouhodobý provoz tramvají RT6 z 90. let. Právě „čtrnáctky“ se tak staly prvními skutečně moderními tramvajemi, které se v metropoli natrvalo prosadily.
Všechno nejlepší. Pětičlánková tramvaj Škoda 14T slaví na pražských kolejích kulaté jubileum
Modernizace se už dočkaly první kusy. Úpravy mají přinést vyšší komfort pro cestující i zlepšení technického stavu vozidel.
55 vozů v ulicích