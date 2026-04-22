Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

Autor: Marek Peška
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové podoby petřínské lanovky. Oba vozy včera dorazily na známý pražský kopec.
První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač, v prudkém stoupání se na několik hodin zasekl. Byla povolána posila, i ta měla co dělat. Lanovky by se měly rozjet v září. | foto: Metro

Vizualizace nové lanovky. Jedna kabina mrká, druhá se červená.
Anna a lanovka
Nová lanovka se představuje. Vizualizace
Nová lanovka se představuje. Vizualizace kabiny.
18 fotografií

Po devatenácti měsících se na pražský Petřín vrátila lanovka. Nová, designová. Její autorkou je designérka Anna Marešová a její tým. Zabalené lanovky nyní čeká celá řada testů. S lidmi by se poprvé měla rozjet v září.

Cesta na pražský Petřín s několikatunovými tahači a obřím jeřábem ovšem nebyla snadná. S tím druhým měl tahač, který musel Petřín vycouvat, problém ještě větší.

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač, v prudkém stoupání se na několik hodin zasekl. Byla povolána posila, i ta měla co dělat. Lanovky by se měly rozjet v září.

Byl těžší než ten první a na chodníku mu to kvůli suchému bahnu na asfaltu a prudkému stoupání k Nebozízku klouzalo. Chvílemi to vypadalo docela dramaticky, protože tahač byl jen kousek od srázu. Pracovníci dopravní firmy byli v klidu, věděli, že řešení musí přijít. Tahači v poslední čtvrtině jeho cesty musela pomoci tatrovka Lesů hlavního města Prahy.

Designérka Marešová, která stojí mimo jiné za tramvají T3 Coupé, s úsměvem poznamenala, že je škoda, že jsou lanovky zabalené do materiálu, který nelze použít třeba na výrobu recyklovaných tašek. „Byl by to jistě hezký dárek,“ dodává ve chvíli, kdy prach s podkluzujících kol tahače sedl a dělníci několikatunového obra s lanovkou připoutali k náklaďáku.

Vizualizace nové lanovky. Jedna kabina mrká, druhá se červená.
Anna a lanovka
Nová lanovka se představuje. Vizualizace
Nová lanovka se představuje. Vizualizace kabiny.
18 fotografií

Marešová připomíná, že mrkající a červenající se lanovka nebyly jejím původním záměrem. „Ve výběrovém řízení na nový design bylo uvedeno, abychom do nové podoby zahrnuli také nějakou emoci. Jsem nakonec ráda, že nás výběrko tak trochu donutilo k takovému nápadu,“ dodává. A sama vzpomíná na to, že jiní designéři navrhovali speciální stěnu. Když by kolem ní lanovka projela, měla vydávat speciální zvuk. „Nevím, jestli by to návštěvníky brzo neštvalo,“ směje se.

  • Návrh nové lanovky na Petřín získal už loni v Německu titul Excellence Product Design v kategorii Letectví, námořnictvo a železnice. Nové vozy mají jsou o proti původním prosklenější, budou mít sklápěcí sedačky a upravenou vyhlídkovou plošinu. Při míjení na trati na sebe vozy zablikají, tedy jakoby „mrknou“.
  • Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, která nabízí nevšední výhled na město a zájemce vyveze k Petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně.
  • Je také součástí pražské MHD, kterou využívají například studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, dětská hřiště nebo zahrady a sady na Petříně.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

