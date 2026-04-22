Po devatenácti měsících se na pražský Petřín vrátila lanovka. Nová, designová. Její autorkou je designérka Anna Marešová a její tým. Zabalené lanovky nyní čeká celá řada testů. S lidmi by se poprvé měla rozjet v září.
V klidu kousek od srázu
Cesta na pražský Petřín s několikatunovými tahači a obřím jeřábem ovšem nebyla snadná. S tím druhým měl tahač, který musel Petřín vycouvat, problém ještě větší.
Byl těžší než ten první a na chodníku mu to kvůli suchému bahnu na asfaltu a prudkému stoupání k Nebozízku klouzalo. Chvílemi to vypadalo docela dramaticky, protože tahač byl jen kousek od srázu. Pracovníci dopravní firmy byli v klidu, věděli, že řešení musí přijít. Tahači v poslední čtvrtině jeho cesty musela pomoci tatrovka Lesů hlavního města Prahy.
Mrká a červená se
Designérka Marešová, která stojí mimo jiné za tramvají T3 Coupé, s úsměvem poznamenala, že je škoda, že jsou lanovky zabalené do materiálu, který nelze použít třeba na výrobu recyklovaných tašek. „Byl by to jistě hezký dárek,“ dodává ve chvíli, kdy prach s podkluzujících kol tahače sedl a dělníci několikatunového obra s lanovkou připoutali k náklaďáku.
Marešová připomíná, že mrkající a červenající se lanovka nebyly jejím původním záměrem. „Ve výběrovém řízení na nový design bylo uvedeno, abychom do nové podoby zahrnuli také nějakou emoci. Jsem nakonec ráda, že nás výběrko tak trochu donutilo k takovému nápadu,“ dodává. A sama vzpomíná na to, že jiní designéři navrhovali speciální stěnu. Když by kolem ní lanovka projela, měla vydávat speciální zvuk. „Nevím, jestli by to návštěvníky brzo neštvalo,“ směje se.
Nová lanovka na Petřín