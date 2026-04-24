O tom, proč právě česká metropole hostí mezinárodní soutěž groomerů, co všechno akce obnáší a na co se mohou návštěvníci těšit, jsme si povídali s organizátorkou jedné z největších grooming událostí u nás Kristýnou Růžičkovou.
Pro čtenáře, kteří pojem grooming neznají – co si pod ním představit?
Grooming je profesionální úprava srsti psů – něco mezi uměním, řemeslem a péčí o zvíře. Nejde jen o stříhání, ale o celkový vzhled, hygienu, zdraví srsti a správnou úpravu podle plemene. Na soutěži pak návštěvníci uvidí, jak se dá tato práce posunout na světovou úroveň.
Co vás přivedlo k myšlence uspořádat soutěž groomerů právě v Praze?
Praha je srdcem Evropy a ideálním místem pro mezinárodní akci tohoto formátu. Je krásná, skvěle dostupná pro návštěvníky ze zahraničí i z celého Česka – a díky metru se pohodlně dostanou až přímo na výstaviště. Nabízí perfektní zázemí pro velkou událost a zároveň navazuje na tradici známé soutěže Pragobest, která se zde konala před mnoha lety. Chtěli jsme tuto tradici znovu oživit a vrátit akci zpět do tuzemska.
Letos se koná druhý ročník. Čím navazuje na ten první a v čem bude jiný?
První ročník předčil naše očekávání a ukázal, že o grooming je obrovský zájem. Letos proto přicházíme ve větším stylu – větší výstavní plocha, více soutěžících, více zahraničních hvězd, více porotců, více vystavovatelů i více zážitků pro návštěvníky. Zároveň nabídneme nejvíce seminářů se zahraničními lektory, které jste kdy v České republice mohli vidět pohromadě. Bude to největší grooming víkend, jaký se u nás kdy konal.
Kolik soutěžících letos dorazí a odkud přijedou?
Očekáváme více než dvě stě soutěžících z celého světa. Vedle České republiky máme silné zastoupení například z Itálie, ale dorazí i účastníci z mnoha dalších evropských zemí. Pro návštěvníky je to jedinečná šance vidět světovou špičku na jednom místě.
Co všechno se během soutěže hodnotí? Jde jen o vzhled, nebo i o práci se zvířetem?
Nejde jen o finální vzhled. Hodnotí se technika střihu, proporce, kvalita srsti, respektování standardu plemene i celkový dojem. Stejně důležité je citlivé a profesionální zacházení se psem. Soutěž ukazuje, že špičkový grooming je především o dovednosti, zkušenostech a respektu ke zvířeti.
Jak náročná je práce profesionálního groomera? Může se do soutěže přihlásit i běžný „psí kadeřník“?
Je to krásná, ale velmi náročná profese – fyzicky i psychicky. Groomer musí zvládat techniky střihu, péči o různé typy srsti, práci se psy i komunikaci s páníčky zároveň. Někteří psi váží i přes šedesát kilogramů a některé kadeřnice sotva padesát. Do soutěže se ale může přihlásit i běžný groomer – existují kategorie pro různé úrovně zkušeností, od začátečníků až po zkušené profesionály.
Jak dlouho trvá připravit psa na soutěž?
U mnoha plemen jde o práci na týdny dopředu. Je potřeba správně načasovat délku srsti, pečovat o její kvalitu a připravit psa do perfektní kondice. Samotný výsledek v soutěžním ringu je pak vyvrcholením dlouhé a precizní přípravy. Každý profesionál má své vlastní postupy a know-how, které si pečlivě střeží.
Co vše návštěvníci na soutěži uvidí, pokud dorazí osobně?
Především jedinečnou show, která se jen tak nevidí. Desítky špičkových groomerů v akci, nádherné psy, napětí v soutěžních kruzích, emoce i neuvěřitelné proměny přímo před očima. Kromě soutěže se mohou těšit také na stánky s profesionální kosmetikou, vybavením a potřebami pro psy, možnost nakoupit novinky, získat rady od odborníků, sledovat semináře a zažít atmosféru mezinárodní akce světové úrovně.
Na co se letos vy osobně nejvíc těšíte?
Na setkání lidí, které spojuje láska ke psům, na emoce, inspiraci, skvělou atmosféru, skvělý tým, který akci připravuje, i to nekonečné množství talentu všude okolo. Je to opravdu dechberoucí. A samozřejmě i na večerní párty, která je už teď legendární. Velkou radost mi dělá i charitativní přesah.