Raně barokní budova později nazývaná Šlechtova restaurace, má jen kousek k tomu, aby byla opět otevřena. Ostuda Stromovky štve výletníky i obyvatele sedmičky. Její nákladná obnova začala už před lety. Objekt je ale stále zavřený.
Nekonečné výběrové řízení
Část rekonstrukce byla dokončena před pěti lety. První část oprav zahrnovala především opravu hlavního sálu. Z venku hotové historické budově ovšem chybí nové technické zázemí. „Obecně se jedná o poměrně složitou situaci, která byla rozdělena na několik etap, a její řešení je komplikované,“ uvedl pro server iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman. Praha po několika letech konečně vybrala firmu, která rekonstukci dokončí. Má dokončit zbylé vnitřní prostory, vybudovat gastroprovozy, opravit kolonádu a altán. Hotovo má být příští rok.
|
Historie slavné restaurace
Šlechtova restaurace byla postavena v letech 1689 až 1692 jako letohrádek pro císaře Leopolda I. Habsburského.
Objekt se v minulosti dočkal řady oprav a přestaveb, nejvýznamnější se uskutečnila v letech 1855 až 1858 pod vedením Bernarda Gruebera. Již takto přestavěnou si v roce 1882 budovu pronajal Václav Šlechta a jeho potomci zde pak provozovali restauraci až do druhé světové války.