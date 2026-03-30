Dernisáž výstavy Jany Bauerové
- Datum: 7. dubna
- Čas: 18:00-21:00
- Místo: Salón - Koncept Letná, Keramická 218/6
Jana Bauerová je fotografka, písničkářka a multiinstrumentalistka. Ve své tvorbě se zaměřuje na konceptuální práci s médiem fotografie, často propojenou s akcí v terénu i městském prostoru. Výstava představí výběr z jejích souborů, které zachycují osobní i experimentální přístup k obrazu.
Kytarový večer u ohně
- Datum: 9. dubna
- Čas: 18:00-22:00
- Místo: Komunitní centrum Hasičárna, K Lučinám 2591/23
Přijďte si odpočinout na Hasičárnu, kde vás čeká setkání u ohně s živou hudbou. K dispozici bude drobné občerstvení i prostor pro povídání a nová setkání. Vítáni jsou všichni bez ohledu na věk či hudební zkušenosti, ať už s nástrojem či s chutí strávit pohodový večer pod širým nebem.
Vernisáž výstavy Tváře jinak
- Datum: 14. dubna
- Čas: 17:00
- Místo: Klub Za školou, Uralská 6
Vernisáž fotografické výstavy Karla Meistera zahájí herec Ondřej Vetchý společně s kurátorem Martinem Urbanem, online se připojí i herec a lékař Vladimír Pucholt.
Meister ve své tvorbě zachycuje známé osobnosti neformálně s důrazem na jejich vnitřní prožívání. Výstava představí jeho charakteristické portréty vědeckých kapacit naší medicíny i tvorbu spojenou s divadelním prostředím, kterému se dlouhodobě věnuje. Expozice je prodejní a potrvá do 17. května 2026.
Myšlenka na uskutečnění výstavy Karla Meistera v klubu Za školou vznikla na Ortenově Kutné Hoře, každoročním zářijovém festivalu poezie. „Obyčejně se tváře známých osobností fotí strnulé a oficiální. Na svých fotografiích jsem se je snažil zachytit i s tím, co si v danou chvíli myslí,“ říká Karel Meister.
Festival Bezpečně na vodu
- Datum: 16. dubna
- Čas: 16:00-21:00
- Místo: Náplavka Hořejší nábřeží
Festival Bezpečně na vodu nabídne praktický pohled na bezpečnost při pobytu na vodě. Program je tvořený krátkými přednáškami, ukázkami reálných situací, praktickými aktivitami na břehu a záchrannými akcemi přímo na vodě.
Návštěvníci získají užitečné tipy, jak předcházet rizikovým situacím a jak je v případě potřeby zvládnout. Akce je určená jachtařům, vodákům i rodinám s dětmi a zaměřuje se především na sdílení zkušeností a inspiraci před začátkem nové sezóny.
Zakrývání melancholie Barbary Nagy
- Datum: od 16. dubna
- Místo: Lisztův institut, Rytířská 27
Výstava maďarské umělkyně Barbary Nagy představuje ryté černé dřevěné desky, v nichž autorka zkoumá světlo, vidění i hranici mezi viditelným a neviditelným. Instalace Skrývání melancholie volně odkazuje k Dürerově Melancholii I. a pracuje s motivem neuchopitelnosti tohoto stavu, jehož „stopy“ se objevují ve struktuře dřeva.
Nagy prostřednictvím monochromní práce s materiálem a rytinou ukazuje, jak může černá barva světlo nejen pohlcovat, ale zároveň ho zpřítomňovat. Výstava potrvá do 15. května.
Polsko se představuje
- Datum: 27. dubna
- Čas: 14:00-15:00
- Místo: Radnice Prahy 12, Generála Šišky 2375/6
Setkání nabídne ucelený pohled na Polsko jako zemi s bohatou historií, pestrou kulturou i atraktivními cestovatelskými možnostmi. Během odpoledne se účastníci dozvědí zajímavosti o polských regionech, významných památkách i osobnostech, které ovlivnily nejen polskou, ale i evropskou kulturu.
Přednáška přiblíží společné historické vazby mezi Českem a Polskem a nabídne inspiraci pro vlastní cestování. Na závěr bude prostor pro otázky a otevřenou diskusi s posluchači. Nutná je rezervace.