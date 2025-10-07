Důležitá ulice v Praze 5 bude otevřena o dva měsíce dříve. Auta se do Peroutkovy vrátí už v pondělí

Autor: Metro.cz
  15:08
Rekonstrukce ulice Peroutkova, jedna z klíčových dopravních staveb v Praze 5, končí v dřívějším termínu. Původně se přitom počítalo s dokončením všech prací až v roce 2026.

Rekonstrukce Peroutkovy ulice jde do finále | foto: TSK Praha

Dopravně zbídačené Radlické ulice se od pondělí 13. října uleví. Rekonstrukce ulice Peroutkova, jedna z klíčových dopravních staveb v Praze 5, končí v dřívějším termínu. Původně se přitom počítalo s dokončením všech prací až o několik měsíců později. Do Peroutkovy ulice se vrátí také MHD.

„Peroutkova ulice je dalším z letošních projektů, které se podařilo dokončit rychleji, než bylo původně plánováno. Podobně jsme letos zvládli s předstihem i další rekonstrukce,“ uvedl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Připomněl, že rychleji prošla rekonstrukcí také další ulice – Karlovarská, podle plánu i Plzeňská a významný pokrok nastal také na Kbelské. Hřib si pochvaluje, že projevila pečlivá příprava, koordinace městských firem i moderní technologie, díky nimž lze zkracovat dobu omezení a minimalizovat dopady na dopravu.

„Tato stavba je ukázkou nového, efektivnějšího přístupu ke klíčovým městským investicím. Vůbec poprvé jsme se jako dva samostatní investoři, TSK a PVS, spojili a vyhlásili sloučené veřejné soutěže na zhotovitele i správce stavby. Právě toto strategické spojení nám poskytlo unikátní kontrolu nad plánováním a řízením celého projektu. Díky tomu jsme mohli společně s dodavatelem hledat a nalézat cesty ke zkrácení harmonogramu,“ doplnil k rekonstrukci Peroutkovy ulice Filip Hájek, generální ředitel TSK.

Omezení ještě budou

  • Do 20. prosince totoho roku bude uzavřeno prostranství před prodejnou Albert. Do stejného data se řidiči nedostanou do ulice U Šalamounky.
  • Současně s otevřením ulice Peroutkova dojde 13. října ke zprovoznění ulic Na Cihlářce a U Mrázovky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Den medu v Pardubicích láká na včelí produkty i lidovou zábavu

Milovníci medu, včel i řemesel si přijdou na své v sobotu 11. října 2025, kdy se v Kulturním domě Hronovická uskuteční 25. ročník Dne medu v Pardubicích.

7. října 2025  15:20

Resselovo náměstí provoní rybí speciality i kapří soutěž

Chrudimské Resselovo náměstí bude v sobotu 11. října od 9 do 12 hodin patřit milovníkům ryb a tradičních pochoutek.

7. října 2025  15:19

Lanškroun zve na výstavu linorytů

Multifunkční centrum LArt v Lanškrouně zve na vernisáž výstavy Políbeni múzou, která se uskuteční ve čtvrtek 9. října od 17 hodin. Výstava představí kolekci barevných linorytů grafika Pavla Piekara,...

7. října 2025  15:17

Oprava historického okresního domu ve Slaném má začít v lednu nebo v únoru

Oprava historického okresního domu ve Slaném na Kladensku má začít v lednu nebo v únoru. Jde o památkově chráněnou budovu, vznikne v ní kulturní a vzdělávací...

7. října 2025  13:33,  aktualizováno  13:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O víkendu se otevře pro veřejnost dálnice

Dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem se v sobotu otevře veřejnosti. Zpřístupněn bude zhruba tři a půl kilometrů dlouhý úsek mezi Lačnovem a téměř půlkilometrovou estakádou.

7. října 2025  15:14

Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá...

7. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Důležitá ulice v Praze 5 bude otevřena o dva měsíce dříve. Auta se do Peroutkovy vrátí už v pondělí

Rekonstrukce ulice Peroutkova, jedna z klíčových dopravních staveb v Praze 5, končí v dřívějším termínu. Původně se přitom počítalo s dokončením všech prací až v roce 2026.

7. října 2025  15:08

Klementinum

Výstava Kosmovy kroniky je k vidění v Praze 1 na Starém Městě v Klementinu na Mariánském náměstí.

vydáno 7. října 2025  15:03

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Prahu čekají v příštích letech velké stavební proměny. Nové metro, most, nádraží i celá čtvrť na Smíchově. Projekty za stovky miliard korun zvýší kvalitu dopravy i každodenní život obyvatel. Jak se...

7. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

V Kraslicích slouží první žena jako velitelka hasičů v Karlovarském kraji

Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v...

7. října 2025  13:25,  aktualizováno  13:25

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  14:54

Výpravná pohádka ve Frýdlantě

Klasickou pohádku se scénickou hudbou a písničkami uvidí v sobotu návštěvníci městského kina ve Frýdlantu.

7. října 2025  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.