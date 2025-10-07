Dopravně zbídačené Radlické ulice se od pondělí 13. října uleví. Rekonstrukce ulice Peroutkova, jedna z klíčových dopravních staveb v Praze 5, končí v dřívějším termínu. Původně se přitom počítalo s dokončením všech prací až o několik měsíců později. Do Peroutkovy ulice se vrátí také MHD.
„Peroutkova ulice je dalším z letošních projektů, které se podařilo dokončit rychleji, než bylo původně plánováno. Podobně jsme letos zvládli s předstihem i další rekonstrukce,“ uvedl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Připomněl, že rychleji prošla rekonstrukcí také další ulice – Karlovarská, podle plánu i Plzeňská a významný pokrok nastal také na Kbelské. Hřib si pochvaluje, že projevila pečlivá příprava, koordinace městských firem i moderní technologie, díky nimž lze zkracovat dobu omezení a minimalizovat dopady na dopravu.
„Tato stavba je ukázkou nového, efektivnějšího přístupu ke klíčovým městským investicím. Vůbec poprvé jsme se jako dva samostatní investoři, TSK a PVS, spojili a vyhlásili sloučené veřejné soutěže na zhotovitele i správce stavby. Právě toto strategické spojení nám poskytlo unikátní kontrolu nad plánováním a řízením celého projektu. Díky tomu jsme mohli společně s dodavatelem hledat a nalézat cesty ke zkrácení harmonogramu,“ doplnil k rekonstrukci Peroutkovy ulice Filip Hájek, generální ředitel TSK.
Omezení ještě budou