Vybavíte si ale hádku baby Jagy s pohádkovým Ivánkem v Mrazíkovi? K lesu čelem, k Ivanovi zády! Kdysi se tahle sovětská pohádka vysílala rok co rok na Vánoce a ještě donedávna bývala na programu. Rčení o otáčení chalupy na kuří noze se vžilo do našeho slovníku.
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Dělokříž v Karlíně mate kolemjdoucí. Prapodivný název připomíná války s Napoleonem
Přesto – umíte si představit, že by takový dům existoval? Že byste nemuseli řešit při hledání bydlení, jestli budete trávit život pohledem na severní stranu (nejste-li výtvarníci, kteří ateliéry se severní orientací naopak vyžadují) a v létě marně chytat přímé sluneční paprsky?
V dobách, kdy přibývají tropické dny i noci, je byt směřující okny na sever výhoda, ale stále ještě je jižní orientace pro většinu z nás zajímavá a žádaná.
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156 schodů k tajemstvím parku Santoška. Od Mrázovky by se bál vstoupit možná i Rambo
Pokud nechcete řešit honbu za sluníčkem a celodenním světlem otáčivým mechanismem jako divadlo v parku českokrumlovského zámku, zkuste se inspirovat domem, který před nedávnem vyrostl v pražském Podolí.
Kdysi tu stával běžný rodinný dům, jakých je jen v této části Prahy dost a dost. Klasická dispozice. To, co vyrostlo místo něho, stojí za pozornost.
Úžasně jednoduché řešení. Tři podlaží naskládaná na sebe, to prostřední orientované šikmo na dvě světové strany. Když chcete přímé jižní slunce bez omezování, uvelebíte se v patře nad garážemi a v posledním podlaží.
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Kapitánské můstky podruhé. Přistávací plocha, hangár pro Zeppelin i terasa na garáži
Když chcete něco mírnějšího, máte k dispozici prostřední část domu s okny šikmo buď na východ, nebo na západ. Tahle část vily nabízí zajímavý kompromis mezi výhledy do světových stran. Od každého trochu.
Jak jednoduché, milý Watsone, řekl by legendární literární detektiv.