Slavnostní představení duševní tramvaje se uskuteční v úterý od 10.00 u zastávky Planetárium Praha (u Výstaviště).
Následně se tramvaj v 10.49 zařadí do běžného provozu jako linka 17 ze zastávky Výstaviště směrem do centra, dále na Sídliště Modřany a zpět.
Terapeuti přímo v tramvaji
V tramvaji budou přítomni odborníci na psychosociální pomoc ze Zahrady pro duši a Centra sociálních služeb Praha. Cestujícím nabídnou krátkou konzultaci, základní nasměrování na vhodnou službu nebo první bezpečný kontakt v případě, že se ocitli v náročné životní situaci.
Více informací na webu pomocnadosah.cz