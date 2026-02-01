Před pár dny byl znovu otevřen druhý výstup ze stanice metra Pankrác směr Hvězdova ulice, resp. Pražského povstání. Kvůli budování budoucímu vestibulu stanice metra D ale čeká místo další omezení.
Od dnešního podvečera, zhruba od 17 hodin, bude totiž uzavřena část ulice Na Pankráci ve směru do centra, a to mezi křižovatkami s ulicemi Na Strži a Hvězdova. Důvodem je zmiňované zahájení stavby druhé části podchodu k budoucímu vestibulu Gemini nové stanice metra D. Doprava bude v úseku vedena v režimu 1+1 a autobusová linka 134 pojede po odklonové trase. Omezení potrvají přibližně do konce roku.
Zítra zavře Flora
Druhá zásadní změna čeká cestující už od pondělí 2. února. Na zhruba deset měsíců se uzavírá stanice metra Flora na lince A. Stanici čeká kompletní rekonstrukce včetně výměny původních sovětských eskalátorů, které sloužily více než 45 let.
Cestujícím se doporučuje využít okolní stanice Želivského nebo Jiřího z Poděbrad, případně tramvajové linky 10, 11, 13 a 16. Zrekonstruovaná Flora by se měla znovu otevřít na konci roku 2026.