Smíchovské nádraží je jedno velké staveniště. Kdo tudy pravidelně projíždí, ten si ale začíná všímat, že se za zábranami a mezi stavebními stroji rýsuje něco konkrétního. Už v úterý 20. října se otevřou dvě hotová nástupiště a nový podchod. Naopak se uzavře první a druhé, kam se přesunou práce na rekonstrukci stanice.
Nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště začne sloužit zítra. První jmenované bude sloužit především vlakům na Pražském semmeringu, které míří na Zličín a do Hostivice. Obě nástupiště jsou přístupná přes opravený podchod.
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Nad kolejemi vzniká nová Praha
Otevřením nástupišť ale proměna Smíchova zdaleka nekončí. Právě naopak. Nad kolejištěm postupně vzniká platforma pro budoucí autobusový terminál, jehož investorem je hlavní město. Stavbaři už budují jeho základy, aby se při pozdější výstavbě celého terminálu co nejméně zasahovalo do železničního provozu.
Z Radlic na nádraží bez bariér
Další výraznou součástí proměny je nová betonová lávka, která má bezbariérově propojit Smíchov s Radlicemi i jednotlivá nástupiště. Její nosné sloupy už na místě rostou. Cestující se na lávku dostanou po schodištích, eskalátorech nebo výtazích.
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První provizorní pěší propojení s Radlicemi by mohlo začít fungovat na konci příštího roku. Kompletní zprovoznění lávky je plánováno na léto 2028. Současně pokračuje výstavba moderní technologické budovy, která bude součástí nového zázemí stanice.
Viditelnou proměnou prošlo také okolí kolejiště. Na místě už jsou nové mostní konstrukce pro plánované tři koleje přes Nádražní ulici. Při přemostění Hořejšího nábřeží zatím vlaky využívají provizorní ocelový most.
Historická budova přijde na řadu později
Na současné stavební práce naváže také rekonstrukce samotné nádražní budovy. Obnovou má projít historická centrální část z 50. let minulého století včetně odjezdové haly. Podle aktuálního harmonogramu se s těmito pracemi počítá v letech 2029 až 2031.
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Dokončení nynější přestavby stanice je plánováno na konec roku 2028. Rekonstrukce nádraží a výstavba nové lávky mají podle vysoutěžené ceny stát přibližně 4,14 miliardy korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.