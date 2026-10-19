Dvě nová nástupiště a podchod! Smíchovské nádraží hlásí velký posun. Kdy bude hotovo?

David Halatka
David Halatka
  11:05
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Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...

Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. (16. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
20 fotografií
Smíchovské nádraží má za sebou další důležitý krok k proměně v moderní dopravní uzel. Už v úterý 20. října 2026 se cestujícím otevřou dvě dokončená nástupiště a zrekonstruovaný podchod. Nad kolejemi mezitím roste základ budoucího autobusového terminálu a staví se lávka, která propojí Smíchov s Radlicemi.

Smíchovské nádraží je jedno velké staveniště. Kdo tudy pravidelně projíždí, ten si ale začíná všímat, že se za zábranami a mezi stavebními stroji rýsuje něco konkrétního. Už v úterý 20. října se otevřou dvě hotová nástupiště a nový podchod. Naopak se uzavře první a druhé, kam se přesunou práce na rekonstrukci stanice.

Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. (16. října 2026)

Nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště začne sloužit zítra. První jmenované bude sloužit především vlakům na Pražském semmeringu, které míří na Zličín a do Hostivice. Obě nástupiště jsou přístupná přes opravený podchod.

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Nad kolejemi vzniká nová Praha

Otevřením nástupišť ale proměna Smíchova zdaleka nekončí. Právě naopak. Nad kolejištěm postupně vzniká platforma pro budoucí autobusový terminál, jehož investorem je hlavní město. Stavbaři už budují jeho základy, aby se při pozdější výstavbě celého terminálu co nejméně zasahovalo do železničního provozu.

Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. (16. října 2026)

Z Radlic na nádraží bez bariér

Další výraznou součástí proměny je nová betonová lávka, která má bezbariérově propojit Smíchov s Radlicemi i jednotlivá nástupiště. Její nosné sloupy už na místě rostou. Cestující se na lávku dostanou po schodištích, eskalátorech nebo výtazích.

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První provizorní pěší propojení s Radlicemi by mohlo začít fungovat na konci příštího roku. Kompletní zprovoznění lávky je plánováno na léto 2028. Současně pokračuje výstavba moderní technologické budovy, která bude součástí nového zázemí stanice.

Viditelnou proměnou prošlo také okolí kolejiště. Na místě už jsou nové mostní konstrukce pro plánované tři koleje přes Nádražní ulici. Při přemostění Hořejšího nábřeží zatím vlaky využívají provizorní ocelový most.

Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. (16. října 2026)
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. (16. října 2026)
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. Na snímku původní část nádraží. (16. října 2026)
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. Na snímku původní část nádraží. (16. října 2026)
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. Na snímku původní část nádraží. (16. října 2026)
20 fotografií

Historická budova přijde na řadu později

Na současné stavební práce naváže také rekonstrukce samotné nádražní budovy. Obnovou má projít historická centrální část z 50. let minulého století včetně odjezdové haly. Podle aktuálního harmonogramu se s těmito pracemi počítá v letech 2029 až 2031.

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Dokončení nynější přestavby stanice je plánováno na konec roku 2028. Rekonstrukce nádraží a výstavba nové lávky mají podle vysoutěžené ceny stát přibližně 4,14 miliardy korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

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