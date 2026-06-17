Dvě velká pražská koupaliště zdražila, v Motole je naopak koupání na čas zdarma

Marek Hýř
Marek Hýř
  14:14
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Léto je tady. To astronomické se přihlásí v neděli 21. června. Teploty se ale přes třicítku vyšplhají už v následujících dnech. Proto je čas začít přemýšlet o volbě koupaliště. Praha je jich plná. Někdo preferuje vodu bez chlóru, jiný má naopak průzračnou vodu bazénů rád. A jsou i tací, kteří volí podle ceny. Pro ně máme nemilou zprávu. Některá koupaliště letos zdražila.
Plavecký stadion. Bývalý vápencový lom nebyl pro výstavbu areálu vybrán...

Plavecký stadion. Bývalý vápencový lom nebyl pro výstavbu areálu vybrán náhodou, ze tří stran je chráněný před větrem, do kráteru zároveň dopadají sluneční paprsky po většinu dne, proto se na koupališti během chvilky můžete hezky opálit. Efektivní budovu ze skla a betonu, se střechou v podobě vlny, která zároveň slouží i jako tribuna pro diváky, navrhl architekt Richard Podzemný. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vnitřní bazén Plaveckého stadionu v Podolí
Plavecký stadion Podolí
Koupaliště v areálu Pražačka
Areál žižkovského koupaliště Pražačka je po rekonstrukci (1.6.2018)
7 fotografií

Plavecký stadion Podolí je legendou mezi pražskými koupališti a právem patří k nejoblíbenějším. Najdete ho přímo u Vltavy a nabízí unikátní kombinaci venkovních i vnitřních bazénů. Oblíbený je i pro své zázemí a kapacitu. Jeho návštěva ale něco stojí. Zatímco loni vyšel celodenní letní vstup pro dospělého 300 korun, letos zaplatíte už 350 korun. Dětem vstup zdražil jen o 10 korun. Návštěva Podolí je v létě 2026 vyjde na 200 korun. Kompletní ceník najdete níže.

Letní ceník do Plaveckého stadionu Podolí pro rok 2026

Vstupné zakoupené od 8 do 15 hVstupné zakoupené od 15 do 18 h
Dospělí350 Kč260 Kč
Děti do 15 let, ZTP/P + 1 doprovod200 Kč180 Kč
Studenti do 26 let, důchodci, ZTP230 Kč200 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě do 15 let650 Kč500 Kč
Rodinné: 1 dospělý + 1 dítě440 Kč350 Kč

Kompletní loňský ceník najdete zde.

Pražačka zdražila o 30 korun

Podolský plavecký areál není jediný, kde letos poskočila cena. Víc si za koupání připlatíte i na Žižkově. Sportovní a rekreační areál Pražačka nabízí nejen koupání. Je to kompletní centrum pro aktivní odpočinek i relaxaci s nádherným výhledem na Prahu. Vyhřívaný venkovní 25metrový bazén je rozdělen do tří zón, aby si tu každý našel to své. Celodenní vstupné v létě 2026 vyjde na 250 korun.

Areál žižkovského koupaliště Pražačka je po rekonstrukci (1.6.2018)

Vstupné do areálu Pražačka pro rok 2026

Doba pobytuVstupné celodenníVstupné 9 - 15 hVstupné po 16. hVstupné na hodinuVstupné na dvě hodiny
Základní vstupné250 Kč200 Kč200 Kč130 Kč170 Kč
Zvýhodněné200 Kč170 Kč170 Kč110 Kč140 Kč
Rodinné 1+1350 Kč
Rodinné 2+1500 Kč

Zvýhodněné vstupné: Děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let a osoby s průkazem ZTP, ZTP/P. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Koupaliště Motol je letos zdarma

Jinou cestou se vydali na západě metropole. Přírodní koupání v Motole je totiž letos zdarma. Zdejší koupaliště prochází modernizací a ta se vlivem nepříznivého počasí protáhla. Hotovo má být v červenci. Jako kompenzaci za dočasné nepohodlí se provozovatel rozhodl letos koupaliště zpřístupnit zdarma.

Koupaliště Motol

„S ohledem na dočasnou nedostupnost nových převlékáren a sociálního zařízení v přízemí nové budovy jsme se rozhodli, že v letošní sezoně bude vstup na koupaliště zdarma a pro příjemnější trávení volného času u vody jsme zajistili i stánek s občerstvením a samozřejmě toalety,“ uvedla už dříve náměstkyně pražského primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Kam v Praze k vodě?

V metropoli jsou desítky možností, kde se v létě zchladit. Stačí si jen vybrat. Tipy najdete níže:

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