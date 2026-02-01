Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Marek Hýř
Marek Hýř
  16:25
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.
Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025) | foto: DPP – Petr Hejna

Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
15 fotografií

Před pár dny byl znovu otevřen druhý výstup ze stanice metra Pankrác směr Hvězdova ulice, resp. Pražského povstání. Kvůli budování budoucímu vestibulu stanice metra D ale čeká místo další omezení.

Od dnešního podvečera, zhruba od 17 hodin, bude totiž uzavřena část ulice Na Pankráci ve směru do centra, a to mezi křižovatkami s ulicemi Na Strži a Hvězdova. Důvodem je zmiňované zahájení stavby druhé části podchodu k budoucímu vestibulu Gemini nové stanice metra D. Doprava bude v úseku vedena v režimu 1+1 a autobusová linka 134 pojede po odklonové trase. Omezení potrvají přibližně do konce roku.

Zbývají dva dny do zahájení hlavní fáze rekonstrukce stanice metra Flora na lince A. (30. ledna 2026)

Zítra zavře Flora

Druhá zásadní změna čeká cestující už od pondělí 2. února. Na zhruba deset měsíců se uzavírá stanice metra Flora na lince A. Stanici čeká kompletní rekonstrukce včetně výměny původních sovětských eskalátorů, které sloužily více než 45 let.

GALERIE: Flora je úplně oholená. Stanici i podchod pod Vinohradskou už brzy zavře rekonstrukce

Cestujícím se doporučuje využít okolní stanice Želivského nebo Jiřího z Poděbrad, případně tramvajové linky 10, 11, 13 a 16. Zrekonstruovaná Flora by se měla znovu otevřít na konci roku 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

1. února 2026  16:25


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026.

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2,2026

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026

vydáno 1. února 2026  16:15

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026

vydáno 1. února 2026  16:15

Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta Pavla. „Pokud vás bude milion, sejdeme se na Letné“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

V centru metropole se dnes od 15 hodin koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Akci pořádá spolek Milion chvilek a její účastníci zaplnili Staroměstské náměstí. Kvůli vysoké účasti byla...

1. února 2026  15:09,  aktualizováno  16:04

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce

ilustrační snímek

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce. Tělo osmapadesátiletého muže ve značném stadiu rozkladu našli v domě v Osově na...

1. února 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.