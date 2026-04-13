Most pro linky 20 a 21
Dvorecký most propojí dva světy každodenní Prahy – Smíchov a Podolí. Žádné historické kulisy ani turistické magnety, ale čtvrti, kde se žije a pracuje. Právě proto má ambici stát se nenápadnou, ale zásadní zkratkou pro tisíce lidí. Architektonicky přitom nechce křičet. Návrh od Atelieru 6 sází na jednoduchou, dlouhou linii a trvanlivé materiály. U Dvoreckého mostu na západním břehu vznikne světelný park s lampami z celého světa. Autorem je výtvarník Krištof Kintera.
Přes den tu jezdí linka 17
Trojský most byl otevřen v roce 2014 a je unikátní tím, že jeho ocelový oblouk je nakloněný a asymetrický – tedy žádná klasická „učebnicová“ konstrukce. Díky tomu působí lehce a elegantně, jako by se nad řekou jen vznášel. Ve skutečnosti ale váží tisíce tun. Na místě Trojského mostu stál od roku 1981 až do roku 2013 provizorní most zvaný rámusák. Trojský most vznikal čtyři roky, podobně jako Dvorecký most.
Pro linky 4, 5, 7, 10, 16
Palackého most je trochu ve stínu slavnějších pražských mostů, nicméně je prvním, který se otevřel tramvajové dopravě (1883). Vznikl v letech 1876–1878 a nese jméno historika Františka Palackého. Původně ho zdobila monumentální sousoší českých dějin od Josefa Václava Myslbeka. Jenže ty dnes na mostě nenajdete – během druhé světové války byly poškozeny a následně přemístěny na Vyšehrad, kde stojí dodnes.
Po mostu vás sveze pouze linka 12
Hlávkův most je trochu nenápadný obr mezi pražskými mosty. Žádné romantické oblouky ani turistické davy – a přesto jde o jeden z nejdůležitějších dopravních tahů přes Vltavu.
Je zároveň nejširším mostem v Praze, což na první pohled není úplně vidět, ale v provozu to poznáte okamžitě. Denně po něm proudí auta, tramvaje i chodci a spojuje centrum s Holešovicemi a dále severem města. Most nese jméno významného architekta a mecenáše Josefa Hlávky (1831–1908), ale jeho dnešní podoba je výsledkem přestaveb z let 1958–1962.
Pro tramvaje 6, 8, 15, 26
Štefánikův most je most dvou tváří. Na první pohled elegantní spojnice přes Vltavu, na druhý pohled důležitá dopravní tepna, jež drží centrum v pohybu. Spojuje historické jádro s Holešovicemi a patří k nejvytíženějším trasám pro tramvaje i auta. Právě tramvajová trať mu dává rytmus – každých pár minut nad řekou zazní krásně kovové dunění. Most nese jméno Milana Rastislava Štefánika, klíčové postavy vzniku Československa. Otevřen byl roku 1951.
Jezdí zde tramvaje 9, 22, 23
Most Legií spojuje Národní třídu s Malou Stranou a míří přímo k Národnímu divadlu. Tahle osa z něj dělá jedno z nejfotogeničtějších míst ve městě – panorama Hradčan, řeka pod nohama a kulturní symbol na dosah. Most byl otevřen roku 1901 a jeho jméno upomíná československé legie.
Velkým lákadlem je i prostředek mostu, odkud se dá sejít na Střelecký ostrov. Málokterý most vás totiž „zve“ dolů k řece tak přímo.
Využívají jej linky 2 a 18
Z jedné strany máte vábivý výhled na Pražský hrad, z druhé na Staré Město a Karlův most. Přesto Mánesův most turisté často míjejí – a právě v tom je jeho zvláštní kouzlo. Nese jméno malíře Josefa Mánesa, ale to až od roku 1920. Most se totiž zrodil ještě za Rakouska-Uherska – slavnostně otevřen byl v předvečer první světové války. V prvních letech byl pojmenován po arcivévodovi Františku Ferdinandovi d’Este.
Pro páteřní linku 17
Secesní výzdoba, zlacené detaily a monumentální pilíře. Čechův most je nejzdobnější ze všech pražských mostů, zároveň je nejkratší – rozpíná se na pouhých 169 metrech. Je tedy více než dvakrát kratší nežli Dvorecký most (361 metrů). Čechův most nese jméno po spisovateli Svatopluku Čechovi. Otevřen byl v červnu 1908, jen tři měsíce po jeho skonu.